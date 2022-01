Se cae el Diamante Negro

Todo apunta a que a Roberto Palazuelos se le cae la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo, al menos por el PRD y la Coalición Va por México, donde el PRI de por sí se niega a apoyarlo.

Además, el movimiento inesperado de la diputada federal Laura Fernández, quien dejó recién el PVEM para sumarse al Sol Azteca, modificó las consideraciones que se tenían al llamado Diamante Negro, a quien el PAN también duda con apoyarlo.

Laura Fernández genera mejores consensos entre las fuerzas políticas. De hecho, para la reunión plenaria que se realizará la siguiente semana en Cancún se volvió en la principal anfitriona y los organizadores del PRD ya le dan trato privilegiado.

Van como ponentes, Mauricio Merino, para hablar sobre combate a la corrupción; Paolo Salerno para hablar sobre la reforma energética; Jesús Ortega para exponer sobre socialdemocracia y el futuro del PRD, y Lorenzo Córdova, presidente del INE, para tratar el tema de la reforma electoral. Como ya lo habíamos adelantado, el que vaya Lorenzo no es cosa menor, es parte de la estrategia por la defensa del INE.

También estarán el gobernador del estado, Carlos Joaquín y el presidente del PRD, Jesús Zambrano y quien sea el candidato o candidata a la gubernatura, pero en el partido ya ven con mejores ojos a Laura Fernández.

AMOR CON AMOR SE PAGA

Aunque en su momento intentó desmentirlo, Claudia Pavlovich, ex gobernadora de Sonora, terminó siendo premiada por el gobierno de López Obrador después del proceso electoral en la que la priista entregó la plaza al morenista Arturo Durazo.

Aunque finalmente no fue la embajada de España, Pavlovich sí será cónsul de Barcelona. Sin renunciar al PRI, su partido amagó con expulsarla como lo hizo en su momento con Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, a quien el gobierno de la 4T también le ofreció una embajada después de haber sido derrotado en el proceso electoral de 2021 frente a Morena, por decirlo de ese modo.

Por cierto que como parte de un paquete de nombramientos en embajadas y consulados, donde también el ex gobernador priista de Campeche, Carlos Miguel Aysa, fue propuesto como embajador de México ante República Dominicana, no aparece el nombre de Quirino Ordaz. Sin embargo, se dice en Palacio Nacional que no significa que haya dejado de estar considerado en los planes del presidente, por lo que podría aparecer entre los nombramientos de nuevos relevos en el gabinete.

UPPERCUT: Ya se normalizó la ejecución de periodistas en el país. Ayer mataron a José Luis Gamboa en Veracruz y a Margarito Martínez en Baja California y ya nadie levanta la voz. Atrás quedaron las consignas y la dureza con que se reclamaban los homicidios de colegas en el sexenio de Peña Nieto. Hoy los atentados contra los representantes de la prensa se han normalizado.

