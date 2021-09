Día Internacional de la Paz

Para hablar de la paz en su día, 21 de septiembre, convoco a algunos de quienes han sido reconocidos con el Premio Nobel de la Paz.

Martin Luther King (1964): Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos.Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros. La gente fracasa en llevarse bien porque se temen, se temen porque no se conocen, no se conocen porque no se han comunicado.

Teresa de Calcuta (1979): Difunde el amor a donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz.La revolución del amor comienza con una sonrisa. Sonríe cinco veces al día a quien en realidad no quisieras sonreír. Debes hacerlo por la paz.

Alfonso García Robles (1982): La disyuntiva es que el mundo acabe con las armas o que las armas acaben con el mundo.

Elie Wiesel (1986): Desde tiempos inmemoriales la gente ha hablado de paz, pero no la ha conseguido.Aunque hablamos de paz, hacemos la guerra. A veces hasta guerreamos en nombre de la paz. Puede que la guerra sea una parte intrínseca de la historia que no pueda eliminarse jamás.

Dalai Lama (1989): Ojo por ojo… y todos estaremos ciegos. La responsabilidad individual es bastante clara, ya que la atmósfera de paz debe ser creada dentro de uno mismo, entonces se podrá crear en la familia y luego en la comunidad. La paz significa la solución de las diferencias por medios pacíficos, a través del diálogo, la educación, el conocimiento y por medio de formas humanitarias.

Mijael Gorbachov (1990): Si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?

Rigoberta Menchú (1992): La paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz.

Nelson Mandela(1993): Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces él se vuelve tu compañero.

Jimmy Carter (2002): Debe existir un intento honesto de buscar la reconciliación de las diferencias antes de recurrir al combate.A veces la guerra puede ser un mal necesario. Pero no importa lo necesario, si es un mal, nunca será unbien.

Barack Obama (2009): La mayoría de problemas a los que me enfrento a veces implican un choque, no entre el bien y el mal, sino entre dos maneras de entender el bien.Aprender a pararse en los zapatos de otra persona, a ver a través de sus ojos, así es como comienza la paz. La empatía es una cualidad del carácter que puede cambiar el mundo.

Malala Yousafzai (2014):Si se quiere acabar la guerra con otra guerra nunca se alcanzará la paz. El dinero gastado en tanques, armas y soldados se debe gastar en libros, lápices, escuelas y profesores.

Si seguimos viendo a la paz como una opción y no como el único camino válido, continuaremos jugando con el fuego de la división, la polarización y el conflicto entre personas, sociedades y naciones, y acabaremos destruidos.

POR MAURICIO FARAH

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SENADO Y ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS

@MFARAHG

