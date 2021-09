¡LAMENTABLE! Lolita Ayala atraviesa por días de mala salud

Me entero que Dolores Ayala no se halla bien de salud. La periodista, que durante cinco décadas trabajó para Noticiarios Televisa, atraviesa lamentablemente por días de enfermedad. Personas que coincidieron con ella en Polanco en recientes días la vieron con mal semblante, apoyándose en dos personas para caminar y conectada a un tanque de oxígeno portátil. "Lo que más nos impactó fue ver que no podía dar pasos por sí sola", dicen quienes atestiguaron la situación en la que se encuentra la querida comunicadora.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El miércoles próximo en La 1 de TVE se estrena el capítulo, de 'Lazos de Sangre', dedicado a doña Concha Velasco la 'Chica Ye Ye'.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Faltan 10 días para los festejos de los 100 Años de la Radio en México.

SERÉ BREVE

Me encantó que TV Azteca no incluyera en su transmisión del 'Grito' a la ya muy «vista» Anette Cuburu.

SERÉ BREVE BIS

Me encantó que Heraldo Televisión (Canal 10 de t. v. abierta) incluyera en su transmisión del 'Grito' a la historiadora Isabel Revuelta Poo.

SERÉ BREVE 3

La conductora de Televisa recogió la basura que Serrath, ex participante de 'Enamorándonos' y 'Survivor', tiró.

SERÉ BREVE 4

Alicia Machado

Por hoy es todo. Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Que nunca muera la bonita costumbre de regalar flores.