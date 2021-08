El gran Stephen King a la carga

Para quien busca algo distinto a Escuadrón Suicida que invadirá los cines este fin de semana, sin duda alguna la opción es Lisey’s Story, una serie de suspenso de uno de los más grandes contadores de historias que hay, Stephen King.

Cuando se juntan una buena historia, un grandioso director, actores de primera y un productor visionario, nada puede salir mal. Así las cosas con Lisey’s Story, que se estrenó hace unas semanas en Apple TV+ dándole a dicha plataforma más variedad para su catálogo que cada semana se va expandiendo con las distintas producciones que se estrenan ahí, pero sobre todo porque a mi parecer se está convirtiendo en una generadora de contenidos muy exclusiva que solo exhibe proyectos con los más altos estándares de calidad y a las pruebas me remito con series como Ted Lasso, Physical, Servant, Dickinson, The me you can´t see y mi favorita The Morning Show, que considero una de las mejores series que he visto en mucho tiempo.

La magia de Lisey’s Story radica en que de entrada es una historia original del gran Stephen King, basada en la novela del escritor norteamericano de 2006 y fue el propio King quien pensó en que dicho argumento debía ser contado en una serie de televisión y no en una película, lo cual me pareció un acierto, pero sobre todo me encantó que encontrara su lugar en el streaming pues una historia así en cualquier otro momento de la vida, no hubiera tenido cabida en la televisión convencional, ni siquiera en los cadenas de cable.

La serie retrata la vida de Lisey, una mujer que tras quedar viuda, debe pelear con los fantasmas de su esposo quien era un escritor reconocido y generador de fanáticos en todo el mundo. El papel principal es interpretado por la ganadora del Oscar Julianne Moore, quien es acompañada por Clive Owen, también nominado al premio de la Academia. A ellos se les suman las grandiosas actrices Jennifer Jason Leigh, Joan Allen y el actor Dane DeHaan quien hace a un excelso villano, muy digno de una historia escrita por el gran Stephen King, quien junto con Moore también produce la serie, cosa que me parece otro tremendo acierto porque involucra desde las entrañas a los actores.

Un relato como este requería de una dirección fuera de serie pues la Historia de Lisey tenía que ser contada en una delgada línea entre la fantasía y la realidad, algo que no cualquiera podía desempañar. El encargado de llevar a buen puerto el proyecto fue el chileno Pablo Larraín, también nominado al Oscar por la cinta No, que compitió por la estatuilla dorada en 2013 como mejor cinta extranjera. Y si a esto le sumamos que J.J. Abrams (Lost, Star Trek, Star Wars: El Despertar de la Fuerza, Star Wars: El ascenso de Skywalker) y su productora Bad Robot le dieron forma a la serie, pues de ahí que dicha producción fuera un éxito.

Si ustedes son fanáticos del género de suspenso, del terror y de las locuras de Stephen King, entonces no se pueden perder Lisey’s Story, pero si no, entonces ni se paren por ahí, porque a pesar de que me gustó mucho la serie, debo reconocer que los 8 capítulos no son de fácil digestión. Hay que sentarse frente al televisor con mucha energía y ganas de sumergirse en una historia como ésta del maestro del terror, quien una vez más sorprende con su grandiosidad y creatividad únicas.

POR LINET PUENTE

dza