¿La música te cambia la vida?

Para muchos podría parecer una pregunta bastante simple en donde tal vez la respuesta sea un “no”; no necesariamente te la cambia pero sí influye. Para mi la respuesta es un tajante sí, y te voy a explicar por qué.

Ya hemos hablado muchas veces de cómo la música puede influir en nuestro estado de ánimo, o en nuestra comodidad al estar en algún negocio e inclusive empujarnos a hacer compras y otros miles de “beneficios” que puedes obtener como empresa al utilizar la música correcta.

Pero hoy quisiera ir más allá, a lo personal, a cómo nos mueve por dentro esa canción que por siempre recordarás porque la estaban tocando mientras tuviste tu primer beso.

O esa que escuchaste cuando por fin te estabas graduando de una carrera, en ese día que marcaba el principio del resto de tu vida; o esa melodía que describe a la perfección el momento en el que alguien te rompió el corazón.

Y me quiero detener en este punto, en el sentimental, porque la música siempre está con nosotros. Mientras estamos enamorados está esa canción que nos dedican, también la que habla de los problemas que llegamos a tener. Y si eres un melómano como yo, seguro que te encantaba ir a conciertos y festivales y disfrutarlos con esa persona especial. Seguro que esa lista de canciones aumentó con cada uno de estos eventos; tenían a sus artistas favoritos y compartían esas que eran “sus rolas”, las que parecía que habían escrito sólo para ustedes dos.

Pero a veces, las historias, sobre todo las de amor, no tienen un final feliz, y pasa que todas esas canciones que marcaron momentos importantes en una relación, pasan de ser tus tracks favoritos a medios de verdadera tortura medieval.

Todos esos artistas que juntos admiraban, se convierten en tu peor pesadilla, a pesar de que sigan gustándote mucho.

Pero el tema es ese, que se quedaron grabados en tu mente, como una cicatriz muy profunda, que te recuerda cómo los momentos felices que tuviste con alguien ya no están.

Son canciones que pasan de ser tus favoritas a tus odiadas, porque alguna vez creíste que ahora sí habías encontrado el amor para siempre, y después te diste cuenta que no había nada más lejos de la realidad.

Sé que puedes relacionarte, y sé también que puedes sentir que escribo esta columna que tanto amo hacer, con todo el dolor en mi corazón, y que me he refugiado en la música porque para mí siempre ha sido mi mejor escape y mi mejor compañera.

Duele saber que por un rato no disfrutaré tanto escuchar mis canciones favoritas de artistas a los que amo y admiro, como Armin Van Buuren, Axwell ? Ingrosso o Above & Beyond. Que ahora, gracias a una persona que no supo valorarme, tengo que cambiar inmediatamente el reproductor cuando salta una de esas canciones que compartí con él.

Pero no todo es malo, la música sirve para desahogarnos, para sanar y es un excelente termómetro para saber cuando ya superaste una situación difícil en tu vida. Pues si puedes escuchar esa canción sin derramar una lágrima, significa que ya estás un paso adelante.

Porque la música, inevitablemente es parte de nuestras vidas y cuando vivimos momentos duros, siempre hay una canción que te hunde más en tu desanimo o te ayuda a salir adelante. El tema es que sepamos escoger el soundtrack de nuestras vidas.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

MAAZ