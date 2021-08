Kristal Silva hará bien en largarse de 'Venga la Alegría'

Los fanes de Kristal Silva me han estado preguntando si es cierto que deja 'Venga la Alegría' (TV Azteca) para irse a 'Suelta la Sopa' (Telemundo). No lo sé. Ignoro si ella se muda de trabajo, pero yo en su lugar me iría del matutino para ocupar uno de los asientos del programa de espectáculos. Y es que en el matutino de la televisora del Ajusco jamás va a crecer como conductora. Mientras Cynthia Rodríguez esté en 'VLA', Kristal Silva solo seguirá de «adorno». Y es que a TV Azteca la que le importa que brille es Cynthia, no Kristal. Además la reina de belleza no es de las consentidas de la poderosa ejecutiva Sandra Smester. Eso todo el mundo lo sabe. Tampoco lo es de Diógenes Lluberes (productor de 'Venga la Alegría'). Si Kristal quiere crecer como conductora debe volar de la empresa en el que las grandes oportunidades no van a ser NUNCA para ella.

¡QUÉ ALEGRÍA!

Me entero que el padre de la actriz Luz Ramos venció el COVID-19. Ella que personificó a Jenni Rivera en la serie 'Su nombre era Dolores. La Jenn que yo conocí' pasó días negros debido a la hospitalización de su papá (que pese a estar vacunado se contagió de SARS-CoV-2). Por fortuna el señor ya fue dado de alta. ¡Hallelujah!

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

La 1 de TVE dejó de emitir sin explicación alguna para sus televidentes (yo entre ellos) la nueva temporada de 'Lazos de Sangre'.

ALELUYAH

Tan bien salió la comediante Betina Salazar 'Olga Sana' del estudio médico que recientemente le practicaron ¡que ya le fue retirado el fuerte medicamento oncológico que tomaba! ¡Hossana!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) a través de su estación Horizonte FM (107.9 FM) acaba de estrenar 'El soundtrack de mi vida', programa conducido por Laura Barrera y en el que cada invitado comparte su biografía mediante las canciones que marcaron momentos especiales de su vida.

ES HOY, ES HOY

Esta noche a las 20 h va a trasmitirse la entrevista que DOÑA CRISTINA PACHECO le hizo a Sylvia Pasquel y Rocío Banquells respecto a la obra de teatro 'Rosa de dos aromas' que ambas están protagonizando. Por Canal Once, naturalmente.

PRÓXIMAMENTE

El 02 de septiembre empieza a grabarse la tercera temporada de 'La Máscara'.

SERÉ BREVE

La muerte del artista plástico, ocurrida en días pasados, ¿habrá puesto triste o feliz a la actriz?

SERÉ BREVE BIS

Si su padre viera lo mal que actúa en 'La Desalmada' ¡se vuelve a morir!



Por hoy es todo. Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Que nunca muera la bonita costumbre de regalar flores.

DRV