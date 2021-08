¿Otra vez los inmobiliarios, ahora en avenida Coyoacán?

La explosión por gas acumulado en el edificio 1909 de avenida Coyoacán vuelve a poner en entredicho el papel de los desarrolladores inmobiliarios de la ciudad de México al salir viejas denuncias de dueños de departamentos en Park Acacias, sitio de la tragedia que dejó una persona muerta y 22 heridas ayer.

En octubre de 2020, hasta Protección Civil del gobierno capitalino a cargo de Myriam Urzúa, llegó la denuncia por escrito de Alba Eugenia Hernández Coutiño, propietaria de 82 años del departamento 401, en la que detalla daños, aparentemente de origen del inmueble, que afectaban su vivienda.

Detalló que el cubo del elevador, colindante con su departamento, presentaba fracturas en su estructura y roces con la cabina al desplazarse hacia arriba y hacia abajo. Severas filtraciones de agua por la habilitación de áreas verdes en el Roof Garden, manifestaciones de humedad en todas las áreas del inmueble, así como fracturas en paredes de las habitaciones, cocina, pisos y baños.

Agrega que la humedad y filtraciones afectaron las cargas de energía eléctrica del departamento que dañan los sistemas y funcionamiento de aparatos eléctricos. Destaca que la pared de la cocina de su vivienda —un piso arriba de donde ocurrió la explosión este lunes— perdió verticalidad y desplazamiento de su barra y componentes como estantería y gabinete.

“En lo que a mi persona respecta, se vuelve imposible vivir en ese departamento. Se carece totalmente de medidas de protección civil, tales como: rutas de evacuación, punto de reunión, señalización, exteriores, programa interno de protección civil”, aseguró.

La señora Hernández escribió que intentó acceder al Roof Garden —en ese momento en obras— para realizar una inspección por parte de un DRO negándose el acceso por el administrador César Gutiérrez por instrucciones, asegura, de la inmobiliaria vendedora responsable de nombre GDC Desarrollos, cuyo apoderado legal es Santiago Morales Broc.

“Sra. Myriam Urzúa, considero que mi departamento en este momento se encuentra en Alto Riesgo hacía mi persona, propiedad y entorno, por el gran temor que tengo que los techos se vengan abajo por las constantes filtraciones de agua, reblandecimiento de las losas y modificaciones que la inmobiliaria responsable está efectuando en este momento”, dice.

No es la única queja. Habitantes del Park Acacias recordaron que hace dos años por mal cableado se incendió un departamento de la misma torre que explotó ayer. En la página Mujeres Alas de Facebook propietarias de departamentos ahí también recordaron que el complejo tiene irregularidades de origen. La torre Cedros atrás de la que vivió la tragedia también es señalada de tener desperfectos en trabes y problemas con filtraciones. “La empresa GDC Desarrollo nunca ha querido aceptar el mal trabajo y materiales baratos que usó para construir y vender cómo departamentos de lujo”.

De acuerdo con fuentes oficiales de Benito Juárez, consultadas por esta columna, éstas validaron la denuncia de Alba Eugenia Hernández Coutiño. A reserva de no citar su nombre aseguraron, sin embargo, que se llegó a un acuerdo económico con la dueña del departamento, por lo que el tema estaba cerrado. Aunque no mostraron documento alguno, a manera de editorial decimos que pudiera ser el caso, pero todavía está por verse si no hubo negligencia de autoridades correspondientes al no poner atención en los puntos que citó la propietaria sobre los riesgos de vivir en el edificio siniestrado derivado de las fallas citadas.

Pero basta buscar en Google el nombre de GDC Desarrollos para encontrar muchas más denuncias en contra de esta inmobiliaria en diferentes puntos de la ciudad. “Depredadores inmobiliarios aprovechan la pandemia. Un ejemplo es lo que sucede en el predio de Coahuila 28 en la Colonia Roma, donde la empresa GDC Desarrollos se aprovecha de que las autoridades verificadoras detuvieron parcialmente sus actividades por la contingencia sanitaria”. Y apuntan a una red de corrupción encabezada por los Morales.

El gobierno de la ciudad de México está obligado, por la magnitud de la tragedia de ayer, a investigar toda la historia del edificio y los proyectos del desarrollo inmobiliario.

