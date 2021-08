Candidatos para la CDMX

A estas alturas del sexenio a pocos les cabe duda que Claudia Sheinbaum es la favorita de López Obrador para sucederlo en la Presidencia de la República y está moviendo sus cartas en ese sentido: construyendo acuerdos dentro de Morena para garantizar estabilidad y gobernabilidad hacia los siguientes tres años y lograr una mayoría que le abra paso a su candidatura.

Que Marcelo Ebrard aún tiene posibilidades, cierto. Aparece en el escenario y está haciendo un gran esfuerzo. Pero no cuenta con el arropamiento político –dentro y fuera de Morena– en el que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México luce delante. Hay incluso quienes ven al canciller asumiendo ya su rol como sustituto. Ricardo Monreal se ha apuntado por su cuenta dado que el Presidente lo eliminó de su lista de presidenciables. Desde el Senado busca convencer que puede ser un tercer tirador con apoyo de los gobernadores. Pero hoy en día sus más acérrimos adversarios están dentro del propio partido, jugando con la favorita.De lo que no cabe duda es que AMLO tendrá una incidencia muy grande en quien será su sucesor. Y hoy por hoy, él ha decidido cargar con el desgaste (de la Línea 12), esperando ver quién suma más a su morral. ¿Y la Ciudad de México rumbo a 2024? Lo platicamos con Fernando Zárate Salgado, exdiputado local y federal en la CDMX y conocedor profundo de cómo se mueven las aguas en la capital del país. Arrancamos con esta interrogante: ¿Si no se gana la Ciudad de México, no se gana la Presidencia de la República? –Es una premisa válida. Pero además hay que ver las nueve alcaldías que perdió Morena: donde se concentra la clase media, el mayor pago de impuesto de predial, la mayor cantidad de ciudadanos que generan empleos a lo largo y ancho de la ciudad…; una clase media que mandó un mensaje muy fuerte: “A nosotros nos van a tratar como mayores de edad y nosotros vamos a exigir servicios públicos”.

En cuanto quienes podrían buscar la candidatura capitalina del lado de la alianza PAN-PRI-PRD, apunta: “¿Tú crees que los triunfadores de las nueve alcaldías no se sienten merecedores de la jefatura de Gobierno?, ¿tú crees que (Adrián) Rubalcava no va a tratar de imponerse a (la senadora) Xóchitl Gálvez, a Mauricio Tabe, a Lía Limón? “¡Todos van a querer porque les gana la ambición al trabajo político! –sostiene Zárate– y lo peor del caso es que en su mayoría son “turistas políticos”, no conocen las estructuras políticas, sociales de la ciudad. Pero además, “ellos no ganaron; los cargó la clase media”. ¿Tú crees que a todos ellos, los partidos no les van a cobrar espacios específicos, cuotas, negocios? ¿Tú crees que con el presupuesto que tienen van a poder cumplir las aspiraciones de la clase media? De una vez te lo digo: ¡Eso no va a pasar!

En cuanto a la candidatura para la capital del país –bastión de la izquierda desde hace 25 años y punta de lanza de Morena (y de López Obrador)–, el excoordinador territorial de la campaña de Mikel Arriola (PRI) en la CDMX menciona, en primer término, a Citlalli Hernández, secretaria general del partido.Cita en segundo lugar al presidente de Morena, Mario Delgado, “aunque está muy gastado y golpeado”. Alguien a propuesta de Marcelo pudiera ser…

Desde el punto de vista de Zárate, la fórmula de la jefa de Gobierno para la Ciudad, con Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad, es “un exitazo”, porque le dio toda la vuelta a lo que acontecía y ahora la gente en la ciudad se siente más segura. ¿Funcionaría el hijo de Javier García Paniagua como jefe de Gobierno? Es una posibilidad en la que estarían pensando en la Asamblea Legislativa y algunos senadores, comenta.

