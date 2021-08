Informen bien al presidente

Los fuetazos al Congreso por no haber aprobado aún la ley reglamentaria de la revocación de mandato, no le están funcionando al presidente López Obrador–que su buen regaño se llevó ayer de Dante Delgado y una serie de correcciones de parte de Dulce María Sauri–, ni a Ricardo Monreal, que anda levantando hasta las piedras en busca de un voto para lograr un nuevo periodo extraordinario de sesiones.

Tras el regaño presidencial, urgiéndolos y reprochándoles una actitud deliberada propia de antidemócratas –porque según su información, sin esa norma no se podría realizar la consulta–, diputados y senadores salieron a responderle en distintos términos. Entre los comentarios y rectificaciones más precisos, los de la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI)

–Desde mi perspectiva, no hay ninguna prisa, porque los plazos están abiertos, el proceso empieza el 1 de noviembre. No es una ley electoral que se rija por los tres meses antes de iniciado el proceso, es una ley de revocación de mandato. La ley electoral rige para elegir, esta rige para quitar. Entonces, hay que trabajarla no solamente en el procedimiento para llegar a la jornada de la revocación, que por cierto, con todo respeto al señor Presidente, no puede ser el 21 de marzo, tiene que ser como plazo máximo el 5 de marzo.

–¿Caprichos de Palacio Nacional?, le inquieren los periodistas. –Creo que son buenos deseos y que quizá al señor Presidente le falta alguien que le diga con claridad “esto es lo que dice el transitorio que fue aprobado en la Constitución y estas son las fechas”.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, fue más duro en su respuesta, aún y cuando subrayó que su partido “no actúa de forma golpista” ni está planteando su revocación de mandato:

–Movimiento Ciudadano lo que ha exigido antes y exige ahora es que el Presidente de la República cumpla con sus funciones de Jefe de Estado que asuma su responsabilidad Constitucional, procure la unidad nacional, y desde luego, deje de utilizar el ejercicio del debate público para confrontar a quienes no ven todo con su manera de pensar y estamos muy lejanos de aceptar su forma de gobierno.

No hay ninguna urgencia para sacar adelante (la ley reglamentaria) en un periodo extraordinario como lo está pidiendo el titular del Poder Ejecutivo públicamente, y no aceptamos sus descalificaciones.Así como MC anticipó que no aprobarán ningún periodo extraordinario en las dos semanas que restan a este receso, otro tanto perfilaban PAN, PRI, PRD. Pero ya saben cómo se las gasta Monreal. En una de esas lo consigue.

•••

GEMAS: Obsequio de Samuel García: “Les comparto que gracias a la coordinación con autoridades de Texas, de EU, así como las Mexicanas, y con la IP, estaremos haciendo caravanas para vacunar neoloneses en Texas sin necesidad de visa. ¡Más info pronto!”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

dza