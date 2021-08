Tengo a mis amados triates y ya no tendré hijos: Luz Blanchet

Luz Blanchet ¿Tus triates, 2 niñas y un niño, Aitana, Lore y Lander ya tienen 14 años? Afortunadamente tenías seguro médico antes de que nacieran, para que estuvieran asegurados, pero si no hubieras tenido ese seguro, ¿te habría alcanzado el dinero?

“Tener seguro antes de dar a luz es básico, lo recomiendo a todas las madres que quieren embarazarse, aunque esté seguro que aún conservo lo saqué a los 20 años pues mis papás se divorciaron cuando yo tenia 5 y hubo muchas carencias en mi casa, pero al contratarlo ni me fijé si cubría embarazos. ¿Cuándo me iba a imaginar que iba a tener bebés prematuros, que tendría preeclampsia porque era mi primer embarazo y tenía más de 40 años?” dijo Luz Blanchet quien tiene su sección en el programa Hoy, cada miércoles de decoración grafiti

¿Cuántos in vitros te hiciste para tenerlos?

“Tres, uno con un doctor que era un animal, es me lo hice en México y dos me los hice en Nueva York con el doctor Sandler y antes me hice 17 inseminaciones que es una estupidez pero las que anhelan tanto como yo ser madres, hacemos hasta lo imposible para lograrlo y cuando me implantaron tres embriones, el doctor dijo: -Hay 7% de posibilidad que peguen los tres- y te puedo decir que ese 7% ahorita está muy contento jajaja. Aitana tiene una condición neurológica muy comprometida, camina pero no habla”.

¿Se vale por sí misma?

“Trabajamos en eso y no faltó la que me dijo, (no diré quién): -Ves, por algo no te podías embarazar, tú te lo buscaste-. Hoy se que no me lo busqué, ¡yo me lo gané! Porque Dios no manda tres hijos de un jalón, una de ellas con necesidades especiales, a cualquier mamá, solo a una mamá que quería serlo con toda el alma, perdón por echarme flores pero a mi gorda le tocaba nacer conmigo y con sus hermanos que la amamos demasiado”.

¿Tendrías otro hijo?

“No, ya me operé de todo lo que me tenía que operar para no tener hijos”.

¿Si te enamoras, mandarías a uno de tus hijos a vivir con tu mami, como hizo la mamá de Thalía con Laura Zapata?

“Sería incapaz, si me quitan a uno de mis hijos, me mato, doy gracias todos los días que mi hija está sana, simplemente no funciona bien la parte neurológica, lo cual es una condición pero no una enfermedad, a mi hija no le duele nada, se la pasa bomba, juega, entiende, es la sociedad mexicana la que estigmatiza y encasilla, pues si caminas en la calle en Estados Unidos es una niña como cualquier otra”.

¿Alguna recomendación para las mujeres que se hacen invitros?

“Hoy no hay manera, ni que Sandler ponga tres embriones, pues cualquier embarazo múltiple es de alto riesgo y lo más irresponsable es que hay mujeres que sin necesitarlo dicen: -Quiero dos de jalón y así sólo me embarazo una vez-. Ya hay avances, que de haberlos tenido cuando lo hice-.

¿Les harás fiestón con chambelanes a tus triates cuando cumplan 15?

“Con chambelanes ni en broma, no me la hice ni para mis XV, ni es mi estilo”.

¿El papá de los niños, muy buen chef, ve a sus triates y da manutención?

“Si da manutención y los domingos ven a su papá”

¿Él ya se volvió a casar?

“Tiene pareja pero no tienen hijos”

¿Lo extrañas?

“A él no, pero, como a todo el mundo le deseo todo lo mejor”.

Concluyó la bella y talentosa Luz Blanchet

POR SHANIK BERMAN

MAAZ