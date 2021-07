Un día le duró a 'Venga la Alegría' el «sueño» de tener más rating que 'Hoy'

Únicamente un día le duró a 'Venga la Alegría' el «sueño» de derrocar en rating al matutino de Las Estrellas. Sí, que la revista matutina de Azteca Uno tuviera más audiencia que 'Hoy' solo fue llamarada de petate, pues su rating ha vuelto a estar por debajo que el matutino de Canal 2. A las y los 'de Venga la Alegría' se les acabó fiesta. Lástima.



NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Con motivo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Opus 94 (94.5 FM) está trasmitiendo programas especiales, de nombre Olimpiadas Musicales, cuyo repertorio está conformado por la música ligada a los Juegos Olímpicos a lo largo de su historia.



BUENA ENTREVISTA

Me gustó bastante la entrevista que Horrora (Aurora) Valle le hizo en su programa 'Confesiones' (se trasmite los domingos por Canal tlnovelas) a don Pedro Sola. La entrevista fue suculenta no solo porque ella es buena entrevistadora sino también porque existe una gran camaradería entre don Pedro y Horrora (que ya no desluce tan «desvielada» como la vi en el programa del pasado aniversario de 'Ventaneando').



NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Ayer a los 93 años falleció María del Carmen 'Menchu' Álvarez del Valle, abuela paterna de la reina Letizia. La bisabuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía pidió que en su funeral no hubiera flores.



'MASTERCHEF CELEBRITY' REANUDA ACTIVIDADES

Tras parar sus grabaciones debido a que uno de los chefs dio positivo en COVID-19, 'Máster Chef Celebridades' restablece actividades mañana. Después de realizarle pruebas a las y los participantes y cerciorarse que nadie resultó contagiado, 'MasterChef Celebrity' retoma sus jornadas laborales mañana.



IN MEMORIAM

El próximo concierto de GranDiosas, que se va a efectuar el 07 de agosto, incluirá un homenaje a la recién fallecida Raffaella Carrà. Y será Ángela Carrasco la encargada de interpretar un popurrí con los éxitos de la diva italiana.



SERÉ BREVE

Chiquidrácula no le cae bien ni a la Jueza Caramelo ni a la Hija del Jardinero.



SERÉ BREVE BIS

Ella ha iniciado los trámites para quitarse el apellido de su papá.



SERÉ BREVE # 3

El programa matutino tendrá nuevos conductores en septiembre.



Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Este día, miércoles, y mañana, jueves, participo en 'Sale el Sol' (que durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se trasmitirá de 12 a 13 h). Cuento con el favor de su / tu sintonía.