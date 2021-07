Se va un gran Guerrero

A as 6:24 de la mañana de ayer, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo escribió en su cuenta de twitter:

“Después de una gran lucha, mi amigo y hermano René Juárez Cisneros ha fallecido. A toda su familia, a sus amistades, a sus leales compañeros y seguidores, mi pésame y abrazo fraterno. Que Dios lo bendiga. Gracias por todo mi Gobernador”.

Esas sencillas y conmovedoras palabras hacia el ex presidente nacional del PRI, ex gobernador de Guerrero, ex presidente municipal de Acapulco y coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados en la actual legislatura, fueron el inicio de múltiples y sentidas condolencias.

Desde el Presidente de la República, compañeros y ex presidentes de su partido: el PRI; congresistas de distintos colores, familiares, amigos, colaboradores, periodistas, se sumaron al reconocimiento y la pena por el deceso de este guerrerense que se supo ganar el respeto y el cariño de propios y extraños.

René Juárez Cisneros murió, podría decirse, como un guerrero, a causa de las heridas en batalla: Las labores de coordinación de su grupo parlamentario en San Lázaro y el apoyo al candidato priista en su campaña para la gubernatura guerrerense. El 21 de abril informó desde sus redes: “He dado positivo a COVID-19 y por prescripción médica debo guardar un mínimo reposo para mi recuperación. Ya estoy en tratamiento y atendiendo todas las indicaciones médicas. Les agradezco su solidaridad y comprensión. #NoBajarLaGuardia”.

La pasó bastante mal con el COVID, pero poco a poco iba recuperándose. Para el 21 de mayo parecía haberla librado definitivamente. Su resultado al coronavirus fue negativo. Ese día, él mismo retuiteó un mensaje de sus compañeros de bancada deseándole pronta y plena recuperación (es lo último que hizo en su twitter). Pero las secuelas persistieron, se fueron complicando...; y ayer, recién cumplidos los 65 años, René Juárez Cisneros falleció.

Hoy, la Cámara de Diputados rendirá un último homenaje de cuerpo presente a este guerrerense que supo dejar huella como político y como gran ser humano.

UN LLAMADO AL MUNDO. En la heroica Veracruz, el presidente López Obrador lanzó un llamado de nuevo a todos los países para que se apoye al pueblo de Cuba con hechos y no sólo votando contra el bloqueo estadounidense; al tiempo que informó que saldrían hacia la isla dos barcos de la Armada de México con oxígeno, alimentos y medicinas.

Sugirió también al presidente Biden que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo.

GEMAS: Obsequio del secretario de Marina, Rafael Ojeda: “(En las Fuerzas Armadas) creamos servidores públicos para la sociedad mexicana y déjenme decirles, porque es algo muy cierto: México carece de servidores públicos honestos, por eso tenemos este problema de una alta corrupción”.

