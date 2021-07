Marcharé, no votaré

Coincido con quienes sostienen que la idea del ciudadano total que participa en todos los asuntos públicos que atañen su existencia es sólo una utopía.

Al igual que muchas otras personas, selecciono las cuestiones en las que puedo cooperar y dejo para otros la inmensa cantidad de temas que demandan el involucramiento ciudadano.

En los próximos días, las mexicanas y los mexicanos estamos llamados a participar en dos ejercicios cívicos.

Por una parte, la marcha convocada por diversas organizaciones de la sociedad civil (Fundación Nicoatole, Movimiento Nacional por la Salud Papás de niñas con cáncer, Cero Desabasto, Fundación Mayrita y De Corazón A.C.) para apoyar a niñas, niños y mujeres con cáncer en México; y por otra, la mal denominada consulta popular sobre expresidentes.

He decidido que marcharé el próximo 24 de julio, pero no acudiré a las urnas el 1 de agosto, porque estoy convencido de que los ejercicios de participación ciudadana deben de tener el objetivo de incidir en la toma de decisiones de quienes detentan el poder público, y tender a la modificación de las políticas gubernamentales, mas no el de legitimar la acción o inacción del gobierno en cuestiones en las que, de existir elementos, resultaría obligatoria su intervención, como sería el caso de la comisión de delitos por parte no sólo de los expresidentes, sino de quien sea.

Acudiré a la marcha porque he vivido el dolor que el cáncer genera a quienes lo padecen y a sus familiares; porque no hay argumento válido que justifique el desabasto generalizado de medicamentos, sobre todo de tipo oncológico.

También porque me indignan mucho los comentarios realizados por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, en el sentido de que las protestas de los padres de estos niños tienen un tono golpista.

Acudiré con la esperanza de que esta protesta incida para que los funcionarios responsables de la falta de medicamentos sean más solidarios y menos indolentes; para que, de forma inmediata, se ejerzan los recursos necesarios para que no vuelva a presentarse un problema de escasez y para que se puedan salvar vidas en lugar de perderse por la negligencia y la falta de empatía.

En cambio, no votaré el 1 de agosto, porque la pregunta que estará presente en la boleta no tiene sentido, y mucho menos guarda relación con lo que, de mala fe, se ha dicho es el objeto de la consulta popular: no habla de expresidentes ni de enjuiciamiento alguno.

Además, no asistiré a votar, ya que no veo cómo podría incidir la participación de la ciudadanía en ese ejercicio en lo que al respecto vaya a hacer el gobierno.

Al contrario, estoy bastante seguro de que ya hay una decisión tomada y que esta “consulta” no es más que un engaño del cual no quiero formar parte.

POR PABLO LEZAMA BARREDA

REPRESENTANTE DEL PRD EN EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

@PABLEZA

PAL