Carrera por gubernatura de Hidalgo

En noviembre arranca el proceso para renovar la gubernatura de Hidalgo y, en esta contienda, como en las del pasado 6 de junio, el resultado es de pronóstico reservado.

Son muchos los suspirantes y, literalmente, sólo una posición en juego, debido a que, en la elección del 5 de junio de 2022, los hidalguenses votarán por el titular del Poder Ejecutivo del estado. Hoy gobierna el priista Omar Fayad y, aunque el PRI creció su votación en las intermedias, Morena obtuvo la mayoría tanto en el Congreso local como en las diputaciones federales de la entidad. Eso, junto con las disputas internas, complican el panorama para el mandatario y el tricolor.

El gobernador, sin embargo, impulsa como su sucesor a Israel Félix Soto, actual presidente municipal de Mineral de la Reforma, mientras que desde la cúpula del partido empujan a Carolina Viggiano, actual secretaria general del CEN del PRI.

Pero eso no es todo. Otro personaje que podría jugar es el senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien trabaja por la candidatura de la también senadora Nuvia Mayorga.

Por el lado de Morena, los prospectos más visibles son Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal electo (que era muy cercano a Osorio Chong y ahora están muy distanciados), y el senador Julio Menchaca. Aunque al primero lo ven con más posibilidades, porque iría por el Verde y Morena.

En el caso del PAN, el círculo rojo hidalguense no descarta que la senadora Xóchitl Gálvez vuelva a contender, porque en el partido azul no ven a nadie más con intenciones, ni posibilidades. Con estos nombres sobre la mesa, muchos podrían decir que es muy temprano para hablar de encartes y descartes, pero el tiempo vuela, por lo que varios de ellos, a la callada, están en campaña buscando acuerdos y amarres, dentro y fuera de sus partidos políticos.

Desde Gobernación me aseguran que la ministra Olga Sánchez está más cerca que nunca del presidente López Obrador, y como no tiene aspiraciones presidenciales, no le contamina sus proyectos. Es la única funcionaria designada como oradora oficial de eventos relevantes y, sobre todo, a quien el Presidente encarga diversos temas que le interesan, como el caso de los jubilados del IMSS, con quienes logró que dejaran de bloquear la avenida Reforma, en la CDMX. En fin, por como andan las cosas, me dicen que la 4T tiene secretaria para rato.

La senadora Marybel Villegas habría sido “palomeada” por AMLO como presidenta del Senado para el próximo periodo ordinario de sesiones. Además, también cuenta con el respaldo de su coordinador, Ricardo Monreal, y la mayoría de sus colegas legisladores, quienes votarían su designación a mediados de agosto, en la reunión plenaria de la bancada.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La agilidad es una excelente condición para subir a los árboles, pero no para gobernar a los pueblos”.

