Modesto Seara Vázquez nació, y creció, entre una guerra civil, y otra mundial

Como bien se dice: Si las cosas que valen la pena, fueran fáciles de hacer, cualquiera las haría y ya habría muchas; y estaríamos muy bien, pero todo parece indicar que no es así. Y como todo en la vida, amable lector, todo lleva su tiempo y es preciso dedicar gran parte de nuestra existencia a lo que realmente se quiere y se desea para bien, aunque en muchas de las veces, se tenga que vivir y enfrentar infortunios no previstos. Pero el verdadero triunfo no consiste en ganar algunas batallas durante la guerra, ni siquiera al final, sino en las que siguen.

…Mi abuelo paterno, del que heredé el nombre, continúa Modesto Seara Vázquez, era un hombre de estatura más bien baja, pero un carácter muy fuerte, que no era dado a fingir ni a transigir. Mi tío Delmiro me contó un incidente cuando, en plena guerra civil, iban los dos por la calle y se encontraron con un mitin falangista en el que todos tenían que alzar el brazo derecho con la mano extendida, al estilo fascista. Mi abuelo perdió el control de sí mismo y extendió el brazo, pero con los dedos de la mano haciendo un cuerno. Mi tío, más sensato, tuvo que bajarle el brazo varias veces y evitó con ello las serias consecuencias. Mi tío Delmiro era la antítesis de mi padre, era un hombre totalmente organizado y conciliador.

Del lado materno mis abuelos eran campesinos, que, para el estándar de la Galicia rural, se podría decir que eran ricos. Mi abuela Pilar me ha dejado el gran recuerdo de una mujer guapa, a pesar de los años, con su larga trenza y su espíritu firme que le pasó a mi madre. De mi abuelo Valentín solo me queda un vago recuerdo, pues murió siendo yo muy niño.

¿Acaso, para un “internacionalista de talla mundial” como él, Seara Vázquez casi tuvo que nacer y crecer, “necesariamente”, entre dos guerras-una civil-España 1936-1939- y otra mundial-para conocer de cerca las marañas sociopolíticas que se tejen en los conflictos locales e internacionales? Cosas de la vida…

En el estupendo libro, Después de la Tragedia, a 70 años de la Segunda Guerra Mundial, publicado en 2015, y editada por la UMAR campus Huatulco, Seara Vázquez y varios académicos de otras universidades públicas y privadas, incluyendo una extranjera, así como de algunos institutos, describen, detalladamente, el origen, el proceso y las consecuencias de este inhumano flagelo universal que él conoció desde su niñez y sobrevivió en su juventud. Este valioso libro es ya un referente en el estudio de las relaciones internacionales. Y, porque como bien dice este gran internacionalista, que, en caso de darse una tercera guerra, sería la última, no tanto porque se haya impuesto la justicia, sino porque, dado los adelantos tecnológicos, el exterminio de la humanidad sería total y no quedaría nadie para contar el final. No cabe duda que nada ha sido, es, y sigue siendo más irracional, que la obsesión del ser humano “pensante” de acabar con su propia especie. ¿Homo Sapiens?

Reconocimientos 2017-UTM-1- Finalista del concurso mundial en el Student Design Competition (SDC) que se llevó a cabo en la Conferencia Internacional de Interacción Humano Computadora (ACMSIG GHI) 2017 celebrada en la ciudad de Denver Colorado, Estados Unidos del 6 al 11 de mayo de 2017. Finalista Proyecto PACo. An Educative Instrument to Transform Society. 2-UTM- Primer y Segundo lugar en el Student Design Competition (SDC) y Primer lugar en la Competencia de Póster, que se llevó a cabo durante el 8° Congreso Latinoamericano de Interacción Humano Computadora (CLI HC) 2017 celebrado en la ciudad de Antigua Guatemala del 8 al 10 de noviembre. Primer lugar Proyecto SBK: Smart Braille Keyboard for Leaming Braille Literacy in Blind or Visually Impaired People. Segundo lugar Proyecto YAMI: Auxiliar Compement to enable visually impaired people to use mobile devices. Primer lugar en la Competencia de Póster YAMI: Compendium of Good Practices for Usability Studies With Visually Impaired Children.

De la Jefatura de Relaciones Públicas de la UMAR campus Huatulco: El lunes 2 de agosto se iniciarán los cursos propedéuticos en todos los campus y se realizarán en forma presencial si no hay un cambio en las condiciones sanitarias en el estado. Se espera que para entonces el campus Juchitán de la UNISTMO haya sido restituido a la universidad y se haya expulsado a los invasores que intentan despojar al pueblo de Oaxaca de un espacio educativo que debe ser inviolable. En caso contrario no se podrán reanudar las actividades de enseñanza con todas las consecuencias que ello implicaría. Continuará…

POR DIEGO ALCALÁ PONCE

DIEGOALCALAPONCE@HOTMAIL.COM

dza