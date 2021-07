"Aprendizajes de ruta. La paja y la viga en el ojo. El burro hablando de orejas. El que nace para maceta… Aunque la mona se vista de seda… El rey desnudo. Y muchos más. Muy confundidos estamos cuando señalamos los vicios de otros, que también son los nuestros. Importante saber que el vicio es vicio y el error también. No hay faltas pequeñas o grandes, son faltas. El que miente habitualmente no puede ser confiable. Necesario es tener talento para entender que no hay efectos sin causa. Somos irresponsables cuando anteponemos nuestros intereses a los de la nación. Y tanto más por entender, aceptar, saber, poder, querer y hacer y sobre todo ello, ser congruente y tener vergüenza cuando no se cumple o se hace bien y volver a empezar."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

