Ya la apodan «Penélope Bigorra»

Debido a lo cero triunfantes que han sido sido sus programas 'El Poder del Amor' (que duró una semana), 'Ponle de Noche' y 'Enamorándonos' a Penélope Menchaca la apodan «Penélope Bigorra». Sí, en TV Azteca así es apodada la conductora. ¿El motivo? Que sus programas, igual que los de Raquel Bigorra, han fracasado. Por cierto, ya corren las apuestas en torno a cuánto va a durar al aire 'La pareja ideal', el nuevo programa (se estrena el lunes) de Penélope Menchaca. La mayoría de los apostadores dicen que 'La Pareja Ideal' va a durar al aire un mes.

FEY LE TIENE REPULSIÓN A NINEL CONDE

La invitaron a participar en Sie7e (un espectáculo cuyo estreno sucederá próximamente), ¡pero cuando supo que Ninel Conde sería su compañera dijo "no, no y no"! Sí, Fey recibió esa oferta de trabajo, sin embargo la rechazó por, repito, la aversión que siente por el 'Bombón Asesino'. "La señora y yo llevamos carreras muy distintas. No me interesa trabajar con ella", le contestó a las personas que la querían dentro del show.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Opus 94 (94.5 FM), estación perteneciente al IMER, está celebrando 35 años de transmisiones. ¡Feliz cumpleaños, Opus 94! 35 años de emociones.

SERÉ BREVE

Por «bufarlo» (entiéndase criticarlo) respecto a que promovió al Partido Verde en plena veda electoral, el actor y conductor le está aplicando la ley del hielo a su compañera de trabajo.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Mañana se estrena por Telecinco la nueva temporada de 'Mi Casa es la Tuya' el exitoso programa de entrevistas que Bertín Osborne le realiza, en su casa o en la de su entrevistado, a un sinfín de celebridades y figuras públicas. Por cierto, ahora que Mimí (cuyo nombre verdadero es Irma Angélica Hernández Ochoa) irá con su programa 'Mimí Contigo' a casa de los famosos, para entrevistarlos, debería echarle una mirada a 'Mi Casa es la Tuya'. Viéndolo aprenderá que NO debe hablar más que el entrevistado.

Por hoy es todo. Nos leemos el viernes venidero.

Postdata. Este día (miércoles) y mañana (jueves) participo en 'Sale el Sol'. Cuento con el favor de su/tu sintonía.

