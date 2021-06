Aquí nos tocó jugar, somos parte de una confederación débil, con selecciones que representan en su mayoría a países desafortunadamente pobres y con carencias notables, cuyas prioridades van mucho más allá del futbol para satisfacer sus necesidades primarias.

La Concacaf es una zona que no tiene a ninguna potencia futbolística. El mayor reto al que obliga es el de ir a jugar a plazas con un entorno durísimo de superar, con una presión única, particular, completamente complicada y diferente al de cualquier otra región.

A pesar de que juega México en Concacaf, tenemos una buena Selección; no la mejor de todas, pero sí una que compite con seriedad y calidad.

Se dice, de manera ociosa y equivocada, que México no podría competir en la Confederación Sudamericana, en Conmebol. ¿Por qué afirmar eso?, no tiene sentido. ¿Calificaríamos al Mundial ahí? Parece que nunca lo sabremos, pura especulación. Si vamos a los hechos, que más o menos nos podrían acercar a conocer si calificaríamos o no a un Mundial, yo me voy con el sí.

En las Copas América que México participó con su primer equipo, no el alterno por la Copa Oro, los resultados han sido más que sobresalientes. Finales, terceros lugares, Cuartos de Final… viéndonos las caras en competencia oficial con los países de Conmebol, los resultados han sido claramente positivos.

En Mundiales, si bien México ha estado muy lejos de quedar campeón, ¿quiénes de Conmebol lo han sido? Brasil y Argentina, de quienes sinceramente sí estamos lejos de sus alcances, y Uruguay, que hace muchos años consiguió sus títulos y que, sinceramente, presenta habitualmente muy buenos equipos. Venga, estamos debajo de esas tres, pero hablando de toda su confederación, no estaríamos lejos del resto de las selecciones.

Son cuatro los combinados sudamericanos que clasifican directamente y uno vía repechaje, no veo argumentos para afirmar que no avanzaríamos ahí.

Desde 1994, ya hace muchos Mundiales, la Selección Mexicana no ha dejado de avanzar de la fase de grupos. Sí, contra equipos de Conmebol, de UEFA… de todas partes. ¿Eso no significa nada?, por supuesto que sí, tanto que, junto con México, sólo eso lo ha conseguido Brasil y ya, nada más. Sí, no lo han logrado España, Francia, Alemania, Inglaterra, Argentina… y un larguísimo etcétera.

Cada día me sorprende más y más ese afán de hacer menos lo mexicano, llámese futbol, sí, pero en general en el cine, teatro, literatura, personalidad, carácter, valores…

POR PONCHO VERA

ALFONSO_VERA@HOTMAIL.COM

@PONCHO-VERA

MAAZ