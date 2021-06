La elección puede calificarse como exitosa; ahora, los relevos en el gabinete

Con al menos seis muertos por emboscada en Chiapas y un funcionario del INE asesinado en Tlaxcala el sábado, 15 detenidos por alterar el orden en una casilla en Metepec, robo de urnas en Mexicali y Los Mochis, la inconformidad de aquellos que no pudieron votar en las casillas especiales y algunos actos de intimidación a sedes de opositores a Morena en la CDMX, entre otros hechos, la elección de este domingo transcurrió con gran ánimo entre los electores.

Hoy estamos ya en el escenario de las auto proclamaciones de triunfo y seguramente en las próximas horas habrá multitud de recursos de impugnación entre quienes no fueron favorecidos por el voto ciudadano. En suma, para la magnitud de la elección, el proceso puede ser calificado hasta ahora como exitoso. ¡Enhorabuena!

Luego de los resultados electorales que ya empiezan a ser dados a conocer, habrá ajustes en el gabinete.

El presidente está en su derecho, sólo que por aquello de tener un agrónomo en Pemex, una periodista en Seguridad Ciudadana o un Antropólogo en el INSABI, recemos porque los nuevos encargados de despacho tengan experiencia en su nuevo puesto. Se habla de relevos en Gobernación, Hacienda, CNBV, y SCT.

Muy cuestionado ha sido por padres de familia, profesores y trabajadores de la educación el regreso a clases al que ha llamado para hoy lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que con menos del 15% de la población vacunada contra covid en el país, escuelas que difícilmente cuentan con agua potable, a un mes de que concluya el presente ciclo escolar y con la mortalidad tan elevada que tiene México por coronavirus, el sentido común exige repensar la estrategia y seguir protegiendo a estudiantes y profesores en casa. Son contados los padres de familia que ven con buenos ojos el regreso a las aulas, una enorme mayoría hará oídos sordos y eso se verá hoy mismo. No se puede poner en riesgo innecesariamente a 30 millones de educandos.

Primero el británico The Economist, luego el izquierdista francés Le Monde, después el Alemán Die Welt, el semanario estadounidense de izquierda radical The Nation y ya desde hace tiempo The Washington Post, quienes a últimas fechas han criticado severamente al presidente Andrés Manuel López Obrador por dividir a los mexicanos entre buenos y malos, por meter la mano en el proceso electoral de este año, por su visión energética sesentera, por su obsesión mesiánica, o por ser una decepción para el mundo y México.

Las críticas no solo vienen de los “inmundos pasquines” como les llama el presidente a los medios nacionales que le critican; se trata de medios internacionales serios e influyentes y sus señalamientos deben ser atendidos de inmediato por la gente de Palacio Nacional y la 4t, por el bien de todos en este país.

Durante su visita de hoy y mañana a nuestro país la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, leerá la cart... perdón, tratará con el presidente Andrés Manuel López Obrador los temas que interesan al jefe de la Casa Blanca Joe Biden, como la creciente migración de mexicanos y centroamericanos a la frontera entre ambos países, así como las inversiones de empresas estadounidenses en Centroamérica para apoyar el desarrollo regional.

Esta hubiera sido una inmejorable oportunidad para que el mandatario mexicano reiterara su “exigencia” a la vicepresidenta Harris, para que su embajada en México y la Agencia para el Desarrollo (USAID) dejen de financiar y dar “maíz con gorgojo” a Mexicanos Contra la Corrupción y medios de comunicación en México, a quienes ha calificado reiteradamente como sus enemigos. Sin embargo, fue el propio Biden quien ya aclaró que seguirá apoyando a esas organizaciones que en México y otros países luchan contra la corrupción. La respuesta no mereció ser por la vía diplomática, pero fue clara y contundente.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL