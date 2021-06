Foto de familia

La foto del día la dará este jueves el presidente López Obrador. A las 14:30 horas comerá con las y los morenistas que ganaron gubernaturas. El menú para sus 11 invitados es Puchero, frijol con puerco, tamales de chipilín, torrejas, tostones y agua de matalí. En días posteriores irá recibiendo a las y los gobernadores electos de otros partidos.

Todo, por vías oficiales

Nos hacen saber que el próximo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, no emitirá información fuera de los canales institucionales. Al aclarar que es apócrifa una cuenta que se abrió en Twitter con su nombre, la dependencia dio a conocer que cualquier comunicación oficial se haría por medio de los canales oficiales.

Destraba conflicto

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Arganis, está dando resultados. Logró destrabar el conflicto comunitario que impedía la construcción de la autopista de dos carriles que conecta la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido. Todo indica que en julio de 2022 ese trayecto que ahora toma seis horas se podrá recorrer en sólo dos.

Aclaración de la jefa

Desmarque oportuno realizó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre su asistencia, el domingo próximo, a un acto con Dolores Padierna, quien perdió ante Sandra Cuevas la alcaldía Cuauhtémoc. Resulta que se trata de un acto de Morena para difundir la consulta sobre juicio a ex presidentes, y no de un mitin de Dolores. De hecho, no sabe si acudirá.

Osorio testifica

Compareció ante la FGR, vía virtual, el líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong. El lunes testificó por el caso Nochixtlán, donde, en 2016, una riña entre policías federales, estatales y municipales, dejó 8 muertos y una centena de heridos. Negó tener responsabilidad en los hechos, pero se dijo dispuesto a declarar las veces que sea necesario.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

DZA