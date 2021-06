Olvídate de las reglas y usa lo que más te guste

Las antitendencias llegaron para quedarse y te permiten ser libre, usar y hacer lo que a ti te guste, y lo que realmente se te vea bien. Muchas veces nos vestimos de acuerdo a cierta tendencia y en realidad no nos luce como debería, o dejamos de usar algo que nos encanta porque no queremos estar fuera de temporada. ¡Eso se acabó!

Hoy te propongo seguir tus propias reglas al vestir y te doy opciones que SÍ se pueden usar sin importar cuándo, cómo y a dónde las lleves.

El look total en negro SÍ se puede usar en época de calor. Y de hecho se ve espectacular, piensa en una falda, un top o unos shorts con un blazer oversize, el negro es el REY de los colores.

No tienes que tener un solo estilo, conviértete en un híbrido. Si un día te gusta combinar tu ropa deportiva con botas vaqueras, hazlo, o si prefieres llevar varios estampados distintos, sí se puede. De hecho podrías logras un look espectacular y original como lo hacen las grandes de la moda.

Si todos se van por la gafas mini y a ti no te convencen, vete por las más grandes. Al final se trata de vernos bien, y está clarísimo que no todos los armazones nos queda o nos gustan. Ir contra corriente cuando se trata de moda no siempre es un error, sino una

manera distinta de expresión y en la mayoría de los casos tiene éxito.

Prefieres las viseras que el sombrero de paja, está OK. No todo gira sobre los clásicos sombreros de mimbre para la playa, si te gusta la onda retro, amaste los 90 y lo tuyo lo tuyo son las viseras, siéntete libre de llevarlas. A mí de hecho me encantan, se me hace que tiene un toque vintage y femenino muy marcado, y que son súper divertidas y versátiles. Las hay transparentes, estampadas, de colores, sin duda encontrarás la que más te guste.

¡Usa los estampados que te encanten! Aunque la moda diga que los lunares, las flores, las estrellas y las rayas estilo marinero, puedes irte por una opción setentera y alternativa como el estampado tie dye, da más frescura, es casual, bohemio y se ve súper cool.

Y lo mejor es que hay desde colores hasta en tonos sobrios para que te pongas lo que te hace sentir cómoda y te da seguridad y confianza.

Hay vida más allá de los stilettos, y de hecho las opciones más toscas están de vuelta, así que, si tu personalidad va mejor con calzado cómodo, grande y con toque masculino, tienes muchas opciones. Los dad sneakers y dad sandals que lejos de ser estilizados y femeninos tiene un toque futurista muy coqueto, y rompen con todo lo ordinario, logrando propuestas extraordinarias, así que no dudes en llevarlos con todos tus looks.

En conclusión, la tendencia más importante del año será la antitendencia, simplemente hay que usar lo que nos guste y nos quede bien, recordando el famoso dicho, de “Moda lo que te acomoda”.

POR CHANTAL TORRES

COLABORADORA

@CHANTALTORRES

MAAZ