La actriz Verónica Montes presenta un delicado problema de salud durante una entrevista, así fue el momento EN VIVO

Momentos de tensión y preocupación generó la reconocida actriz de telenovelas, Verónica Montes, después de presentar un fuerte malestar mientras concedía una entrevista. Afortunadamente todo se trató de un susto pues al poco tiempo se sintió mejor y retomó sus actividades.

A sus 35 años de edad, Verónica Montes, se ha convertido en toda una referente del entretenimiento en nuestro país gracias a los trabajos que ha realizado en telenovelas como "El maleficio", "40 y 20" y "Quiero amarte", por lo que los recientes problemas de salud que presentó provocaron preocupación entre los asistentes y sus fans.

Hace unas horas la actriz, Verónica Montes, nacida en Perú, pero con una gran trayectoria en México, acudió a un evento para promocionar su nueva película. En un encuentro con los medios la también modelo presentó un problema de salud que generó preocupación entre los reporteros y sus fans.

En un video compartido por la revista de espectáculos TVyNovelas se muestra el momento exacto en el que la actriz, Verónica Montes, se siente mal y abandona el encuentro que tenía con varios reporteros. Minutos más tarde la modelo confirmó que se le bajó la presión.

Tras sentirse mejor, Verónica Montes, retomó su plática con los medios de comunicación y dijo que todo se debió a que no ha comido la azúcar necesaria, por lo que le bajó la presión. La actriz confesó que se sentía mejor y todo quedó en un susto.

"Perdón chicos, tengo que comer cierto nivel de azúcar y estos días no he comido mucha, no me he sentado a comer bien. Se me bajó la presión, pero ya estoy bien", explicó.