In the Heights y el colorismo

A pesar de que En el Barrio (In The Heights) ha recibido en su mayoría criticas positivas por el gran logro que representa para los latinos el que una película de este tamaño se estrene en la pantalla grande, el filme de Lin-Manuel Miranda, resultó ser insuficiente para algunos en términos de representación latina en Hollywood… ¿Exageración o realidad?

Ahora sí me hicieron enojar. Primero el tema "17 Años" de Los Ángeles Azules es una invitación a la pedofilia y ahora En el Barrio se quedó corta en la representación latina. ¿En serio gente? ¿Ya estamos en ese punto? Y no, no soy conformista, pero lo único que pensé cuando vi En el Barrio como parte de mi chamba y porque anhelaba hacerlo, fue: “¡Que fregonería de película! Vaya manera de poner en todo lo alto a los latinos. Con colores, música, guión, latinos y muuuuuuucho presupuesto”. Cuando terminé de ver la cinta, además de que me quedé cantando y bailando durante horas, me sentí muy orgullosa de ser latina. Porque de eso trata En El Barrio. Es un filme que a través de diversas historias, comenzando con la del protagonista Usnavi, nos va llevando a conocer el barrio de Washington Heights, en Nueva York, la cuna de la latinidad de la Gran Manzana. Los problemas a los que nos enfrentamos como latinos, la discriminación, estigmatización y demás cuestiones con las que hemos lidiado toda la vida. Y todo eso me parece que está muy bien representado en el filme, sí por actores muy guapos, pero al fin y al cabo latinos o de ascendencia latina. A mi no me escandalizó. Sí considero que el personaje de Benny (Corey Hawkins) pudo haber sido interpretado por otros 20 latinos que se me vienen a la mente en este momento, pero al final del día, el actor hizo un gran trabajo en el filme y eso es lo que cuenta. ¿Cuál es la crítica? Que dentro de la misma película hay colorismo. Por decirlo de una manera más clara: racismo dentro de la propia comunidad latina, pues se argumenta que se escogieron en su mayoría, a puros actores bellos y blancos en los personajes principales. Ya ni la friegan, nada les parece. Bueno, el pobre de Lin-Manuel Miranda tuvo que salir con la cabeza agachada en Twitter a ofrecer disculpas a todos los latinos que se sintieron ofendidos. Porque claro, si se hubiera defendido, no se lo hubieran perdonado. ¿Así le pagan a un actor que ha hecho todo y más por la comunidad latina en Hollywood?

Platiqué con Melissa Barrera, una de las protagonistas del filme y quien se ha convertido en la chica de moda en Hollywood y para la actriz mexicana estar en un proyecto como éste significa un sueño pues lo considera una carta de amor para la comunidad latina. Y como en todo, es cuestión de percepción pues mientras para un grupo de personas, En El Barrio no alcanza a representar correctamente a la comunidad, para otros latinos, como la regiomontana Melissa Barrera, una película como ésta, representó una gran oportunidad de trabajo, en donde sí se sintió cobijada y valorada. Y nada tiene que ver su color de piel, ni su belleza, pues me consta que la actriz ha hecho un trabajo de preparación brutal desde hace muchos años para ganarse un papel como este o como cualquier otro, y ella misma ha sido víctima de discriminación en una industria en la que guardan en el mismo costalito a africanos, latinos o españoles. Para algunos de ellos, todos son hispanos o “personas de color”.

“Me ha pasado que en Estados Unidos me han discriminado por ser latina, de "no queremos a un latina en este papel" o queremos a alguien que se vea más así, o "no porque ya tenemos un personaje que es una "persona de color", ya sea un negro o un asiático o un lo que sea, y no necesitamos a otro, y todo eso pasa, claro como si hicieran el check de inclusión y perfecto no te necesito. Sí, y todos somos como desechables para ellos, y entonces es una pelea constante y gracias a Dios a mi me ha tocado desde que estoy en Estados Unidos, trabajar en proyectos donde me valoran”.

En resumidas cuentas: En el Barrio, es una gozada. Es una película mágico, cómica, musical que ningún fanático de los musicales se puede perder. Ahora, para los detractores del género musical, les recomiendo que ni separen por ahí porque van a salir escupiendo. Porque ésta sí es musical, musical. ¡Benditos musicales!

Por Linet Puente

hmm