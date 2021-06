Christian Bale peleó con Ewan McGregor por este papel protagónico

El actor escocés Ewan McGregor ha tenido una carrera prolífica, aunque en sus inicios se las vio difíciles, pues tuvo malentendidos y hasta tuvo que pelear por algunos papeles con actores de su generación, como fueron Leonardo DiCaprio y Christian Bale, con éste último incluso habría disputado un protagónico.

En 1996 McGregor obtuvo el reconocimiento por su trabajo en Trainspoting, por el que ganó un premio BAFTA y consolidó su amistad con el director Danny Boyle, aunque el gusto de dicha relación le duró poco.

El conflicto ocurrió en el año 2000 cuando Boyle tuvo que elegir a Leonardo DiCaprio para protagonizar "La Playa" (The Beach), pese a que dicho papel ya se lo había prometido a McGregor, pero por presiones de los estudios se vio forzado a fallar a su palabra. Sin embargo, el actor escocés culpó al director y la amistad se rompió.

En ese mismo año 2000 se estrenó Psicópata Americano (American Psycho), cuyo personaje principal es el ahora icónico Patrick Bateman, que como ya se sabe fue interpretado por Christian Bale, pero originalmente se había pensado el papel para Ewan McGregor. Sin embargo, DiCaprio volvió a hacer uso de sus influencias para solicitar el protagónico, pese a que exigía una cantidad extravagante por su trabajo, hasta puso como condición que Oliver Stone dirigiera el proyecto.

Gracias a la intervención de DiCaprio, durante el periodo de preproducción Christian Bale fue despedido bajo el argumento de que no era muy conocido y no funcionaría para promocionar la película. Cuando Leonardo inició con el rodaje, se dio cuenta de que su imagen no iba ad hoc con su persona y así como llegó abandonó el proyecto. Pero en vez de que los estudios llamaran a Bale, solicitaron que Ewan McGregor tomara el papel.

Cuando Christian Bale se enteró de que sería McGregor quien se quedaría con el papel, le llamó muy enojado y le dijo que el protagónico era de él, por lo que le pedía que abandonara el proyecto, de lo contrario tendrían serios problemas. Ante este tipo de "sugerencias", el actor escocés decidió bajarse de la producción de Psicópata Americano.

Después esto, la relación entre Bale y McGregor se mantuvo, y a pesar de las diferencias salieron bien librados y cada uno ha protagonizado cintas icónicas, memorables y personajes que los han llevado a posicionarse como dos de los mejores actores de su generación.

