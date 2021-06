Investigación del New York Times, Misil a las aspiraciones presidenciales de Ebrard

-Durísima la portada del New York Times de ayer, que seguramente sacará ronchas a más de uno y hará que se cuestione a Marcelo Ebrard y Carlos Slim, quienes resultan golpeados por la investigación que señala fallas en la obra hecha, dice el diario, con fallas estructurales y a las prisas. Sin duda, un misil a la línea de flotación de las aspiraciones presidenciales del hoy secretario de Relaciones Exteriores. Por lo pronto, ayer mismo la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum se desmarca y aclara vía tuit que ella no ha filtrado información al Times, porque claramente es información que golpea a Ebrard.

-Bienvenido el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda. Doctor en economía por la Universidad de Cambridge, Ramírez de la O es un profesionista con amplia trayectoria en el sector privado, que conoce a fondo la situación económico financiera de México. De él se espera dirija la inversión pública a proyectos productivos redituables y no al capricho de elefantes blancos como el Tren Maya, Dos Bocas o Santa Lucía.

-A más de una semana de las elecciones intermedias en nuestro país, vale la pena hacer un breve recuento: Morena gana 11 de 15 gubernaturas en juego, la oposición sólo gana Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua y Nuevo León. En la cámara de diputados el partido del presidente no logra la ansiada mayoría calificada ni con sus satélites Verde Ecologista y Partido del trabajo, lo que le imposibilita lograr cambios constitucionales de gran calado como la desaparición de organismos autónomos o una impensable pero posible reelección presidencial o ampliación de mandato, aunque los votos logrados si le permitirán pasar el presupuesto 2022 a su gusto. En el centro del país, la debacle morenista: aunque logra repetir en Ecatepec, se lleva Neza y el oriente de la CDMX con apenas 7 de 16 alcaldías, el PAN y su alianza con PRI y PRD obtienen 9, en Edomex los Izcallis, Tlane, Naucalpan, Atizapán, Metepec y Toluca, entre otros. De un padrón de 93.3 millones de electores votamos 49.1 millones, 52.66%, y de ellos, Morena alcanza 17 millones, un 36% de los sufragios, muy lejos de los 30 millones de 2018. Al no reunir el 3% de los votos, pierden su registro Partido Encuentro Solidario (2.85%), Redes Sociales Progresistas (1.83%) y Fuerza por México (2.56%). Es importante reconocer que la elección en términos generales fue limpia, no generó violencia, todos ganaron algo y desde ya, empezó la carrera por la presidencia 2024. ¡Aaaaaarrrraaancaaaaannn!

El Instituto Electoral de la CDMX, dio a conocer la lista de 32 diputados plurinominales. Regresan Valentina Batres, Jesús Martín del Campo, Leticia Estrada e Isabela Rosales, entre otros morenistas. Por el PRI llegan Fausto Manuel Zamorano, cercano a Cuauhtémoc Gutierrez de la Torre, la ex secretaria general tricolor Tania Larios y debutan como pluris Héctor Díaz Polanco y Fernando Mercado Guaida. Por el PAN van a Donceles Federico Döring, Gabriela Salido, Adriana Gutierrez y Gonzalo Espina, entre otros.

-El presidente López Obrador ha identificado al sector con educación superior como el principal crítico de su gestión y después de la elección del domingo lo reitera: se refiere a la derrota morenista en el poniente de la capital por electores de clase media egoístas, hipócritas, aspiracionistas, que leen la prensa que lo critica y van los domingos a misa a confesarse. La división y el encono como forma de gobierno.

-Que en las boletas electorales de Puebla, sección IV, distrito electoral 11, haya aparecido el nombre del diputado Benjamin Saúl Huerta Corona como candidato por el Partido del Trabajo no sorprende, porque su renuncia a la reelección ocurrió cuando ya estaban impresas. Lo que sorprende es que, aunque perdió, haya recibido el 42.41% de los votos a pesar de las denuncias en su contra por violación y abuso sexual de jovencitos de aquella entidad, por lo que se encuentra desaparecido de la escena política desde hace semanas. La ignorancia, el fanatismo, la estupidez también dan votos.

-La buena noticia es que la producción automotriz en México creció en mayo un 956% en comparación con el mismo mes del año pasado, al manufacturar 241 mil 442 unidades. De enero a mayo de este año, la producción de vehículos alcanzó un millón 331, 746 unidades, un 38% más respecto a 2020 en que las plantas automotrices estuvieron detenidas por la pandemia. La exportación automotriz mexicana creció 1, 498.65% en mayo, según datos del INEGI.

-Después de que el Concorde dejó de volar comercialmente en 2003 por contaminante, una de las mayores aerolíneas estadounidenses regresa con un nuevo concepto de avión supersónico que promete ser 100% sustentable y con operaciones completamente libres de carbón. Se trata de una propuesta que cubrirá en 3:30 horas el trayecto Nueva York-Londres, 4:00 horas Nueva York-Frankfurt o 6:00 horas la ruta San Francisco-Tokio. El servicio estará disponible en 2029 y nos recuerda que la tendencia es a consumir menos y mediante energías limpias.

