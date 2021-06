Y ganaron las Juanitas

Del balance de las elecciones, dependiendo de sus filias, cada quien llega a las conclusiones que mejor le parecen. Los partidos más grandes tienen mucho que festejar, analizar… y lamentar.

Y si ya se considera hacer cambios en la ley, además de los órganos electorales, sería bueno desterrar una de las prácticas que hacen burla de ellos. La reforma electoral aprobada en febrero de 2014 trajo una serie de cambios que terminaron de materializarse en las elecciones del pasado 6 de junio; una de ellas, fue la obligación a los partidos políticos para garantizar la paridad entre géneros, además de las candidaturas a legisladores federales y locales, también en las candidaturas para los ejecutivos estatales.

Este 2021 vimos algo inédito: de los aproximadamente siete mil candidatos al Congreso de la Unión, 56.6 por ciento eran mujeres, contra 43.3 por ciento de hombres. Apenas unos años antes esto parecía imposible: en 2018, de 48 candidaturas a la gubernatura en nueve entidades, únicamente 11 fueron mujeres; también ese año en Chiapas, 40 funcionarias electas dejaron sus cargos de elección popular para ser ocupados por hombres, varios casos similares también se presentaron en Oaxaca: esto se conoce como el fenómeno de Las Juanitas.

Los casos de las Juanitas –invento de AMLO– este año se hicieron presentes. De entre las 15 gubernaturas en disputa, seis fueron ganadas por mujeres, sin embargo, fueron nombradas a regañadientes o de último minuto.

No es secreto para nadie que las candidaturas para ellas se dieron en los estados donde la posibilidad de ganar eran mínimas, donde se tenía menos peso político, donde hay menor población o donde existía la posibilidad de que se cayera la candidatura por señalamientos de corrupción.

Pero el caso más emblemático fue la postulación de Evelyn Salgado, en lugar de su padre Félix Salgado Macedonio. Ganó con cómoda ventaja (en la boleta la identificaron como “La Torita”).

Aunque el día de la elección Félix me dijo que no intervendrá en el gobierno y que de inmediato regresaría al Senado, es difícil creer que ante la inexperiencia de su hija y la complejidad de gobernar Guerrero, no vaya a meter las manos.

Otro caso fue el de Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador de Veracruz. A él le retiraron la candidatura después de que no pudo comprobar su residencia en el Ayuntamiento de Veracruz, donde su hermano es todavía el presidente municipal.

¿Cuál fue la solución? La alianza Va por México postuló a su esposa Patricia Lobeira de Yunes, quien también ganó.

Muchos en el centro del país fueron capaces de criticar a los votantes de Nuevo León por elegir a un político emanado de las redes sociales como Samuel García, pero no a quienes votaron por las “Juanitas”.

Hay buenas ideas que se discutirán en el futuro próximo, como adelgazar los órganos electorales, reducir el presupuesto a partidos, modernizar por completo la forma de votar. Ojalá también eliminar estas vueltas a la legislación.

•••

CONTRASEÑA: Mucho ojo a la judicialización de las elecciones de Campeche y San Luis Potosí.

POR CARLOS ZUÑIGA PÉREZ

@CARLOSZUP

MAAZ