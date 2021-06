La UNSIS incorpora innovadoras materias para mejorar los servicios médicos

Le recordamos, amable lector, que el propósito de esta serie de publicaciones es que otras escuelas del nivel superior, sobre todo las que imparten la carrera de medicina, nos compartan sus proyectos, sus logros y reconocimientos para valorar el esfuerzo que realizan en bien de la población. Nada mejor que esa información pública que la población debe conocer para tener una mayor confianza en los médicos que egresan de esas instituciones, ya sean públicas o privadas, y, desde luego en los servicios que prestan.

Tomando en cuenta que los seres humanos, desde que aparecimos en este rincón del planeta y supuestamente inteligentes, ni siquiera hemos aprendido a convivir como tales y mucho menos a alimentarnos y cuidar de nuestra salud, es menester que las modernas instituciones de salud se aboquen a instrumentar mecanismos adecuados para superar este ancestral retraso socioeducativo. Los hechos violentos de cada día entre los mismos seres humanos, es la más clara muestra de que en lo único en que hemos evolucionado es en el aspecto físico, pero no en lo mental. De ahí que los pocos que han logrado superar esta etapa con raciocinio, entre ellos los profesionales de la salud, sean la esperanza, para que, con sus conocimientos, contribuyan a lograr una mejor forma de vida saludable.

La Dra. Guadalupe Ithalivi Olivera Domínguez, Jefa de Carrera de la Licenciatura en Medicina de la UNSIS nos envía la siguiente información: En el Eje Sociomédico y Humanístico se crearon materias como Metodología de la investigación cuantitativa en el 8° semestre y Metodología de la Investigación cualitativa en el 9° semestre, otorgando el espacio de un semestre a cada materia con la finalidad de que los alumnos tengan la oportunidad de conocer mejor ambas metodologías y practicarlas en el ejercicio profesional de la medicina. En este mismo eje se incluye la materia de Administración de Organizaciones y Servicios de Salud en el 11° semestre, que en algunas universidades es parte de la materia de Medicina Familiar, sin embargo, es necesario dedicar más tiempo para que los egresados tengan las herramientas necesarias para gestionar eficientemente los recursos, ya sea en el medio público o privado.

En el Eje Clínico contamos con materias como Geriatría en el 10° semestre, de relevancia por la transición que se aprecia en la pirámide poblacional. Urgencias Médicas en el 11° semestre; Dietoterapia en el 12°semestre que en algunos planes de estudio se encuentra como parte de Endocrinología, sin embargo, es necesario que el médico pueda orientar adecuadamente a los pacientes en la terapéutica no farmacológica; y Medicina Comunitaria en el 12° semestre. Esta asignatura no era considerada en las universidades de México, por lo menos no estaba hasta antes de que la UNSIS la incluyera en plan de estudio, y es de suma importancia formar adecuadamente en este primer nivel de atención, donde se realiza acciones de educación para la salud, levantamiento del censo de la población del universo de trabajo, con la finalidad de integrar el diagnóstico de salud comunitario y con ello elaborar un plan de trabajo anual, ya que en muchas ocasiones no se tiene plena conciencia de lo útil que resultan estos documentos para el trabajo sanitario a ese nivel.

Sin duda, amable lector, con la incorporación de estas materias en la formación del nuevo Licenciado en Medicina en la UNSIS, el trabajo del médico comunitario será más coherente y los servicios sanitarios tendrán una mejor atención en base a los diagnósticos de salud de la población, algo que hasta ahora se presta con irregularidades, -o de plano no ocurre-en los servicios médicos básicos de la comunidad en todo el país.

Reconocimientos. -2012.- UNSIS (Universidad de la Sierra Sur, campus Miahuatlán)1-Juan Manuel Jiménez Canseco, de la Licenciatura en Informática, obtuvo el 1er lugar en Certamen Nacional de Tesis de Informática convocado por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información A. C. (ANIEI) 2.- 2012- UNCA (Universidad de la Cañada, campus Teotitlán de Flores Magón) Premio Nacional de la Juventud al alumno Arturo Sánchez Anastasio de la carrera de Ingeniería en Agroindustrias. 3. -UMAR- (Universidad del Mar, campus Huatulco) 2012.- Es reconocida como número 1 en Administración Turística, EGEL-CENEVAL. Continuará…

