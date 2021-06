Javier Corral, acorralado

En República H, el nuevo programa de Heraldo Televisión, entrevisté a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, sobre los resultados de las elecciones. Para explicar el duro golpe contra el partido del presidente López Obrador en la Ciudad de México, atribuyó a una campaña negra el descalabro en las urnas. Argumentó que el gobierno de Claudia Sheinbaum está bien evaluado. Cierto, pero le recordé que la buena calificación de los gobernantes no siempre se traslada a sus candidatos o sus partidos en las elecciones.

Lo mismo, pero en sentido inverso, ocurrió en Chihuahua. Javier Corral Jurado es el gobernador peor evaluado del país, según la prestigiada encuestadora Mitofsky. En mayo, su calificación fue de 33 por ciento. Meses antes estuvo por debajo del 25 por ciento. Aunque su gestión está reprobada desde hace mucho, Maru Campos, candidata del PAN a gobernadora de Chihuahua, ganó la elección. El gobierno de Javier Corral Jurado termina siendo un desastre. Los empresarios chihuahuenses acusan a su gobierno de jinetear las aportaciones recaudadas por Hacienda para fondear los fideicomisos, Ficosec y Fechac. Hace unos días, cientos de vehículos de seguridad pública estatal fueron inmovilizados, vía GPS, porque el gobierno no había pagado el arrendamiento. Se calcula que hay adeudos entre 7 y 8 mil millones de pesos a proveedores. El colmo: el personal del Hospital de la Mujer, en Ciudad Juárez, se declaró en huelga permanente, excepto urgencias, porque el aire acondicionado del hospital no sirve. No le han dado mantenimiento por falta de pago. El nuevo frente de Corral está en Pensiones Civiles del Estado. Antes de entregar el poder, su gobierno está solicitando al Congreso que le autorice un crédito por mil 633 millones de pesos para obras y sanear las finanzas de instituciones de salud, como Pensiones Civiles.

ISSSTE ALISTA FALLO

Este viernes 11 de junio, se espera el fallo del concurso IA051GYN005-E48-2020 para el arrendamiento de 43 mil computadoras en el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez. Llama la atención que tanto el testigo social como el Órgano Interno de Control (OIC) recomendaron descalificar a la empresa que presentó la segunda mejor oferta económica por no cumplir con la evaluación técnica, pues a la larga le saldría más caro al instituto, y vaya que para la 4T la clave está en los ahorros.

BON APPÉTIT: Vaya espaldarazo que le dio Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE, al presidente López Obrador. En la mañanera salió a respaldar el plan de regreso a clases presenciales del gobierno federal lo antes posible. Eso sí, tendrá que cumplir con las tres v: voluntario, en semáforo verde, vacunados.

Reconoció el esfuerzo del gobierno para que todo el personal del sistema educativo fuera vacunado. Por supuesto, y en primer lugar, agradeció a maestros y padres de familia su papel crucial para enfrentar la pandemia.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

DZA