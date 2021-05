¡Aguas Alejandra, porque a Frida Sofía la revisan peritos especializados!

SI LA VIDA QUE FRIDA SOFÍA CUENTA QUE VIVIÓ AL LADO DE SU MADRE PARECE SACADA DE UN REALITY SHOW, AMÁRRENSE LOS CINTURONES PORQUE, ¡AÚN FALTA LO PEOR, LAS PRUEBAS DE LOS PERITOS ESPECIALIZADOS EN TODO TIPO DE NEGLIGENCIA Y VIOLENCIA CONTRA LOS HIJOS MENORES DE EDAD!

Alejandra Guzmán lleva años viviendo más que de su trabajo, de escándalo en escándalo... y como todos vivimos en el mundo virtual, ni cuenta nos damos de que vive su vida como si fuera un reality show, por lo que en su brújula no distingue qué es lo real y qué es lo virtual, por eso se contradice y se mete solita en broncas.

Desafortunadamente para Alejandra lo peor está por llegar, no es invento ni obra de ficción, Frida Sofía está siendo revisada por todo tipo de peritos especialistas que darán su veredicto de la supuesta negligencia que vivió de pequeña con su madre. Las piedras de la casa de Frida no hablan, pero los peritos sí lo harán y lo que dicen es como para taparnos los oídos.

NO ES OBLIGACIÓN DE LUIS MIGUEL DARLE A LOS QUE ESTIRAN LA MANO; AÚN SI EL DE LAS PETICIONES ES SU HERMANO ALEX BASTERI. NO TIENE PORQUÉ COMPARTIR CON ÉL LO QUE SE GANÓ CON EL SUDOR DE SU FRENTE

Es muy fácil juzgar a Luis Miguel, lo que es muy difícil es ponerse en sus zapatos. Hay quien piensa que es egoísta pues en la serie de su vida no le presta a su hermano, a Alex Basteri, ni su coche, pero todo lo que ha hecho Luismi es con el sudor de su frente y le pertenece a él, no al club de los parientes pobres.

Luismi no es egoísta, ¡perdón, pero es mi casa y no tienes por qué destrozar ni agarrar lo mío! El problema no es mandar a arreglar el coche que Alex chocó, es ¿por qué nos sorprende que esté harto desde niño de cargar con responsabilidades económicas familiares, por eso ya no quiere saber ni de sus hijos.

Nadie le regaló nada a Micky y por eso no permite que su hermano disponga de sus cosas y estire la mano con pliegos petitorios.

CUANDO NO LE PAGAN A WILLIAM LEVY PARA BESAR Y HACER ESCENAS DE CAMA, ¡HACERLO GRATIS LE ABURRE Y VUELVE A LOS BRAZOS DE SU GUAPA ELIZABETH GUTIÉRREZ...

Describen a la guapísima mujer de William Levi, Elizabeth Gutiérrez, como la “muñeca fea” que se sienta a llorar por los rincones, ¡no es así! Al divino William cuando ya no le pagan para besar y hacer escenas de cama y tiene que desvestirse gratis, se aburre y vuelve a los brazos de la escultural Elizabeth y ella parece pensar: “Haz lo que quieras, ¡igual siempre regresas a mí”.

William Levy es muy cíclico, cuando le tocan escenas candentes se enamora, como dicen lo hizo de Alicia de 33 años, su coprotagonista en el film: “En brazos de un asesino”, al igual que supuestamente le ha pasado con todas sus protagonistas, pero, ¿quién no? Hombres santos no hay, la diferencia, es que, a él, la fiebre se le quita, es pasajera.

POR SHANIK BERMAN

