Gestión herida

"El gobierno, o está convencido que está haciendo bien las cosas, o se tiene que sentir mal o herido por sus errores y su bajo desempeño. Contribuye también la no aceptación de un creciente sector de población que no ve en sus actos y proyectos la transformación ofrecida, la eliminación de la corrupción y la inauguración de un gobierno efectivo y constructor de futuro. La frustración para la población afectada es muy evidente pero la frustración para el gobierno y sus actores se producirá cuando la realidad no coincida o no se ajuste a la visión que ellos mismos se formaron. No importa el tiempo, la realidad siempre se impone. Nadie puede dar lo que no tiene".

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

