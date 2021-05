Rápido y furioso

Frente al riesgo de un cambio de los vientos a favor de los proyectos y el modelo de gobierno de la actual administración, se observa cierta urgencia en el ejecutivo y acciones precipitadas en el legislativo. La ideología y no la razón, la emoción y no la prudencia domina sus actos. Actuar rápido y con furia hace que incluso se trasgreda la ley y desde luego se hagan evidentes sus intenciones y el rencor que divide a la población y afecta a todos los mexicanos. De esa forma el enojo con la realidad y con los que no empatizan, hace que se produzcan cambios poco reflexionados y muy costosos. El costo y la cancelación de futuro es para todos, pero el beneficio para el grupo en el poder es inmediato.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

