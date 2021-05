El viernes pasado, la bancada de morena en la Cámara de Diputados votó el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, convirtiéndose en el más claro ejemplo de persecución política por parte de López Obrador.

Este golpe contra la Constitución, la ley y el federalismo es evidente pues la facultad para desaforar al gobernador recae sobre el Congreso Local del Estado, el cual de manera contundente rechazó el abuso del poder federal, puesto que la soberanía reside en la gente y no en la Cámara de Diputados. Además, va en contra de la voluntad expresada en las urnas de los ciudadanos de Tamaulipas que a través del voto eligieron a Francisco García Cabeza de Vaca de manera legal y legítima para gobernar su estado. Mientras tanto desde el gobierno federal se deja ver que el odio se ha convertido en política pública de esta administración en la cual no hay cabida para la paz y la reconciliación.

Asimismo, es claro que, con la mayoría de morena, el partido del presidente busca atacar al gobernador por oponerse abiertamente a las políticas destructoras de la 4T y ver por el bien de los tamaulipecos. Las acusaciones que morena intenta utilizar para promover este desafuero no son de corrupción, denuncias sexuales o alguna otra falta a la ley, sino que haciendo uso faccioso de las instituciones inventan una falta en el pago de impuestos. Por supuesto, los diputados morenistas votan por consigna del presidente, sin importar la cantidad de pruebas o evidencias que se presenten. Por lo tanto, es más fácil insistir en la denostación de la oposición que da resultados ante la ciudadanía pues saben que en las urnas lo tienen perdido.

El Partido Acción Nacional siempre se ha mantenido y se mantendrá estrictamente apegado a la ley, a las reglas democráticas y a las instituciones, por lo que no debemos de perder de vista que en aras de mantener su discurso de salvador del pueblo el presidente ve enemigos donde no los hay.

López Obrador le ha fallado a los que votaron por él mostrándose cada vez más indiferente ante la realidad diaria de millones de mexicanos sin empleo, sin seguridad social, sin medicamentos como es el caso de los niños con cáncer o las 12 mujeres asesinadas diariamente. En sus mañaneras no hay día que no pierda oportunidad para arremeter a todo aquel periodista que cuestione la caída del país a pedazos incluso fue poco sensible y cero empático con la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro en la Ciudad de México.

Hay temas importantes en la agenda nacional, la pandemia no ha terminado y México se ubica entre los países con más muertos pero el presidente parece distraído intentando cumplir una promesa de campaña, la lucha anticorrupción misma que debería ser generalizada pues hemos sido testigos de que entre amigos y familiares no pasa absolutamente nada.

Una característica importante de la democracia es el contrapeso de poderes que debe de haber, pero la 4T ha dejado muy claro que, en el caso específico de los opositores, la justicia es y será usada para favorecer al tabasqueño. Y aquí retomó las palabras del gobernador: “en este país parecen solo existir dos opciones, o estás con el presidente o el presidente está contra ti”.

Es por esto que a un mes de las elecciones debemos informarnos, debemos salir a votar, quitarle la mayoría a morena y sus aliados en el Congreso porque es brutal el daño que le han hecho en estos casi tres años. Evitemos caer en el camino de la política de un solo hombre.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL COMITÉ NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PAL