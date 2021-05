Buscan nuevos acuerdos

Nos adelantan que, este martes, los presidentes de Guatemala y de México, Alejandro Giammattei y Andrés Manuel López Obrador, buscarán tejer un plan migratorio y de desarrollo para presentarlo a Estados Unidos, especialmente a la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, con quien habrá una segunda llamada telefónica esta misma semana.

Son rumores, son rumores...

Tremendo oso hicieron los promotores de una supuesta desbandada en Morena, como la que ocurrió en 1988 en el PRI. Se dijo que Cuauhtémoc Cárdenas y otros miembros de la izquierda romperían con el partido en el poder. El ingeniero lo desmintió y todo quedó en el anuncio de Porfirio Muñoz Ledo de crear un frente para defender a los órganos autónomos.

Adiós al Senado

Para muchos no hay duda: el próximo gobernador de Guerrero será Félix Salgado, a pesar de que haya puesto a su hija, Evelyn Salgado, como candidata; y más, porque no podrá regresar al Senado de la República, debido a que se sentía seguro de que ganaría la elección y su licencia como legislador no la pidió como temporal, sino de manera definitiva.

A todo vapor

Apenas fue designado como aspirante de Morena al gobierno de Michoacán y Alfredo Ramírez Bedolla se reunió con empresarios de su estado, se subió a su coche y se lanzó a la CDMX para buscar el apoyo de otros sectores y medios de comunicación. Sabe que llegó tarde a la contienda y no quiere dejar pasar ni un minuto para sumar a más a su candidatura.

Noticias Relacionadas Sacapuntas

Sacapuntas

Reclamos

Molestos se encuentran constructores de Coyoacán, ya que, derivado de la crisis por el COVID-19, se recortó el presupuesto de obra pública, siendo ésta la única alcaldía, la cual encabeza Rigoberto Ávila, que tiene más de 400 millones de pesos no ejercidos en el rubro. Nos dicen que eso se debe a la falta de operación de la inexperta directora general de Obras, Cynthia Briseño.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

dza