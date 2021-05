Ruta2021 la cuenta regresiva

Estamos justo a 10 días de las elecciones intermedias de 2021 y el escenario que nos pinta es sumamente complicado. La competencia, crispación social, violencia política y violación permanente a la ley electoral han sido las constantes.

El temor inmediato es que aumenten los ataques o amenazas contra candidatos, previos a la elección. Hasta hoy van 88 asesinatos políticos en este proceso electoral. Todos esos homicidios están impunes, no hay un solo detenido. El gobierno federal y los gobiernos estatales son meros espectadores incapaces de dar la seguridad necesaria a partidos, candidatos y ciudadanos. Ruta 2021

Al Día, programa de Heraldo Televisión, parece más un noticiario de nota roja que uno donde damos seguimiento diario a las campañas políticas. Lo peor es que nadie garantiza que terminará el reguero de sangre. Las política de abrazos, no balazos es un fracaso rotundo. Los delincuentes lo saben y se regodean. Los ciudadanos estamos a su merced, en total indefensión.

En la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador hay solo un tema: las elecciones. No la violencia, no la economía, no la pandemia o la salud. Para él, el enemigo es la oposición política, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, no la delincuencia organizada. En su lógica, todo es secundario, a menos que le pueda sacar ganancia electoral. Siendo sinceros, los partidos de oposición están en esa misma sintonía. Aunque, la gran diferencia es que los partidos existen precisamente para hacer política. En cambio, la principal responsabilidad del Presidente de la República es gobernar para todos.

•••

BON APPÉTIT

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) obtuvo, por sexto año consecutivo, el primer lugar en el ranking de las mejores universidades privadas de México. Destacan particularmente las carreras de Actuaría, Estrategas Financieras, Contaduría, Administración de Empresas y Mercadotecnia. La Universidad de las Américas Puebla es cien por ciento financiada por la Fundación Jenkins que, en los últimos meses y años, ha estado envuelta en una despiadada disputa familiar.

Este reconocimiento representa una bofetada para quienes acusan a la familia Jenkins de Landa de malos manejos y desfalcos en la fundación. Algo han hecho bien Margarita, Juan Carlos y Elodia Jenkins de Landa, quienes participan en el Patronato de la Fundación Jenkins. Si no, ¿cómo explicar que tras los supuestos malos manejos y desfalcos multimillonarios, la UDLAP refrenda su liderazgo como la mejor universidad privada de México por sexta ocasión consecutiva?

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

PAL