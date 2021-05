¿Qué nos dice el precio de Deer Park?

Habemus nueva refinería. O bueno, no, habemus media refinería porque la otra mitad ya era nuestra, la compró el innombrable durante la larga pesadilla neoliberal. El presidente anunció que Pemex adquirió el 50% -ya era dueño de la otra mitad- de la refinería Deer Park a Royal Dutch Shell por 596 millones de dólares. ¿Qué nos dice esto?

El precio de cualquier transacción, por definición, contiene toda la información que poseen en ese momento tanto el comprador como el vendedor. Un comprador está dispuesto a pagar un precio máximo por cualquier bien o servicio equivalente al mínimo provecho que cree que obtendrá. De la misma forma, el precio mínimo al que alguien está dispuesto a venderlo es el beneficio máximo que cree que puede obtener si se lo queda.

En el caso de transacciones financieras o venta de activos, si una venta sucede el monto, nos dice que la parte vendedora considera que no pudo haber ganado más quedándose con esa empresa o activo, y que la parte vendedora cree que puede ganar aún más. La forma como se determina esta ganancia es calculando los flujos de efectivo- lo que “deja” el negocio después de costos, impuestos, pago de deuda etcétera- y descontándolos a valor presente con el costo de capital que tiene cada parte siguiendo el principio de que el dinero hoy vale más que el dinero mañana.

Esta semana vimos un ejemplo perfecto de esto con la compra de MGM por parte de Amazon. La última valuación de MGM era de 5,500 millones de dólares pero Amazon pagó 8,450 millones. Esto quiere decir que, en manos de los antiguos dueños los flujos de efectivo de MGM valían 5.5 pero que Amazon cree que en sus manos valen 8.45 porque va a usar el acervo de películas de MGM para atraer más suscriptores a su plataforma de streaming, prime.

Bueno, pues en el caso Deer Park, el precio nos dice que para Shell los flujos de efectivo descontados de una refinería que puede procesar 340K barriles al día de petróleo pesado (como Dos Bocas) valen como máximo 1,200 millones de dólares. En sus manos, ellos creen que este activo dejara a lo mucho esto, si no, no lo venderían. Y, nos dice que Pemex cree que en sus manos estos mismos flujos de efectivo valen como mínimo este mismo monto. Esto a pesar de que el costo de capital (con lo que se descuentan los flujos) de Shell (4.27%) es menor al de Pemex (7.635%) y con sus costos de operación (≈$3/barril) son mucho más bajos (≈ 11.5$/barril).

El precio al que vendió Shell nos dice que los flujos que un día pueda generar Dos Bocas valen en el mejor de los mundos más o menos eso. Pero resulta que a Pemex Dos Bocas le costará 10-12 mil millones dólares. Algunos dirán que no es lo mismo porque la nuestra es nueva, pero no estamos hablando de un coche usado. En la refinación las ganancias dependen del margen de refinación (el precio de lo que sale de la refinería menos el precio del petróleo que entra) que no será muy diferente y de los costos operativos/administrativos donde ya vimos que Pemex es muy malo. Dos Bocas, si un día la acaban, será el peor negocio del mundo y hoy tenemos evidencia.

Por JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA

COLABORADOR

@JORGEACAS

