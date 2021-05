Piratas asaltan plataforma petrolera de Halliburton

La plataforma petrolera Pokche-1DL, frente a Tabasco, fue asaltada por unos 20 piratas armados con rifles de asalto, que sometieron a decenas de trabajadores de las empresas Grupo México, de Germán Larrea, y Halliburton, de Jeff Miller, y se llevaron equipo y pertenencias.

Los empleados vivieron 45 minutos de terror y, mientras pidieron apoyo a la V Zona Naval de la Semar, cuyos marinos tardaron hora y media en llegar. No es el primer asalto de piratas en la sonda de Campeche, donde hay más de 20 pozos activos. Todos los asaltos han quedado impunes. Lo que faltaba: ahora los mares están en manos de criminales. ¡A dónde vamos a parar!

AGUASCALIENTES: El gobernador Martín Orozco, dinamitó a aliados de su opositora. la exalcaldesa de la capital, Teresa Jiménez. Los candidatos panistas al Congreso local, Gladys Ramírez Aguilar, Patricia García y Luis García, fueron rechazados por el TEPJF, por violaciones a la ley electoral. La guerra intestina en el panismo de la entidad son como las patadas en el pesebre, dejan huellas indelebles.

BC: Con la vinculación a proceso del exdirigente del PAN, José Luis Ovando Padrón; a la exoficial Mayor, Loreto Quintero y a varios exfuncionarios panistas, el gobernador morenista Jaime Bonilla, busca acorralar al exgobernador Francisco de Vega. Sin las pruebas suficientes para darle argumentos, los jueces les imponen fianzas de 100 mil pesos. Y, Kiko Vega, vive a la bartola en Estados Unidos.

CHIHUAHUA: ¿Por qué se desmarca cotidianamente el gobernador Javier Corral, de la Asociación de Gobernadores del PAN? Nos dicen que ante el temor de que, llegue a la gubernatura Maru Campos (PAN), lo meta a la cárcel por la corrupción en su gobierno, prefiere guiñarle un ojo a Morena. Pero, el aspirante morenista Juan Carlos Loera, no lo pierde de vista. En tiempo electoral, Corral se pelea con todos y hasta los de casa.

ACAPULCO: Hartos de las traiciones de los altos mandos de Morena, militantes pasan a las filas de la alianza opositora PRI-PRD, que impulsa a la alcaldía a Ricardo Taja Ramírez. Gladys Pérez y Juan Solano, dos cuadros estratégicos de la aspirante morenista, Abelina López, la abandonaron ante la traición de los dirigentes a las bases. En este paraíso, dicen con razón, perderá el partido de la 4T.

NUEVO LEÓN: Obed González, exlíder de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste, alertó sobre la muerte, en los próximos meses del 35% del hato. La seguía mata, inevitablemente a miles de cabezas de ganado. No ven, no oyen y no actúan en el gobierno de Jaime Rodríguez, ni en la Federación.

CHIAPAS: El gobernador Rutilio Escandón fue superado por los normalistas de la entidad. El conflicto estudiantil escala sin control y el morenista no sabe cómo calmar los ánimos de los estudiantes, cuyo movimiento se contagia a otras normales del país, como en Oaxaca, Tlaxcala y CDMX. Rutilio, la ineficiencia política.

CDMX: Salvador Loyo, candidato a diputado federal por el distrito 12, en Cuauhtémoc, tomó una interesante bandera: la voz de los olvidados por el Congreso. Buen discurso.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

MAAZ