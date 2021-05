14 meses con escuelas cerradas

Son contados con una mano los países que, junto con México, han tenido sus escuelas cerradas tanto tiempo; más de un año sin clases presenciales.

Acá las autoridades impusieron el cierre parejo en todas las escuelas, pese a que la pandemia nunca tuvo la misma intensidad al mismo tiempo en todo el país. Un sinsentido, además, cuando el conocimiento y la ciencia acumulados (la OMS, ONU, Unesco y Unicef incluidas) concluyeron hace meses que, con medidas sanitarias las escuelas no son foco de contagio, y que los planteles educativos debían ser lo último en cerrar y lo primero en abrir.

México lo hizo al revés: lo primero que cerró y lo último que abrirá, serán las escuelas. Todo está abierto ya, pero 30 millones de niñas y niños siguen sin clases presenciales.

Por increíble que parezca hay quienes quieren que el cierre se extienda más tiempo. Muchas de las personas que se pronuncian no tienen hijos, por cierto. Ayer un grupo que se hace llamar Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, promovió el HT #RegresoAClasesEsHomicidio para exigir que las niñas y niños no regresen a clases presenciales. Curioso que entre sus integrantes no esté la voz de niños y que, para pedir que no se abran las escuelas —para que no haya contacto presencial—, se convoque a concentraciones masivas y marchas. Un absurdo.

El cierre de escuelas es una “emergencia educativa a nivel mundial”, alertó Unicef hace un año. En México, más de seis millones de menores ya abandonaron sus estudios y quizá no vuelvan a ellos. “El cierre de escuelas expone a los menores a riesgos como abusos, trabajo infantil, trata de personas, enfermedades, embarazo adolescente, explotación sexual, desnutrición y deserción”, aseguró Margarete Sachs-Israel, asesora de educación de Unicef para AL y el Caribe. “Los beneficios de mantener las escuelas abiertas superan con creces los costos de cerrarlas”, dijo Robert Jenkins, jefe de Educación de Unicef desde el 7 de diciembre. Afirmó que las pruebas han demostrado que las escuelas “no son puntos de propagación”. E instó a evitar cierres nacionales.

La OMS publicó el 18 de octubre el documento “Qué sabemos sobre la transmisión de la COVID-19 en escuelas”. La conclusión fue contundente: no son foco de contagio.

Es momento de abrir escuelas. Con los adultos mayores de 60 años vacunados, los de 50 a 59 que lo estarán en los próximos días y todo el personal docente inmunizado, no hay pretexto. No se trata de abrir como si no pasara nada. Que se abra con medidas sanitarias, pero que se abra.

Millones de estudiantes han visto comprometidos su presente y futuro. El daño es incalculable. Las consecuencias emocionales, psicológicas y académicas, aun difíciles de dimensionar. Seguir frenando el desarrollo de los niños derivará en una “catástrofe generacional”, como advirtió desde el 4 de agosto el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

