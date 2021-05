La humedad atraviesa las paredes de Palacio

En México la oposición dejó de ser un partido o un personaje para convertirse, simplemente en la circunstancia del momento. No, no es en plural, es simple y sencillamente una específica: aquella que logra permear la #Mañanera. Humedades suceden hasta en Palacio Nacional.

Hace unos días el Institute For Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington publicó un estudio en el que reporta, entre otras cosas, a los 20 países con mayor número de muertes no reportadas*. México se encuentra entre ellos.

De acuerdo con las cifras de este reporte, entre marzo de 2020 y mayo de 2021 el total de decesos en datos oficiales en nuestro país alcanzó los 217 mil 694, mientras que el total sería de 617 mil 127.

Esto significa que, de ser correcta la estimación, el subsecretario López Gatell habría reportado solo el 35% de los hij@s, herman@s, papás y mamás, abuel@s, amig@s que han perdido la vida como consecuencia del virus.

Hagamos una pausa para entender la metodología que arroja estos resultados: (1) incremento de la mortalidad versus la estimada, (2) compara ese exceso de muertes con los otros cinco posibles factores que pueden tener un impacto en la diferencia, (3) utilizan un modelo estadístico; y, (4) suman otro que estadísticamente predice la relación de muertes en lugares sin datos sobre las muertes por #Covid19.

¿Verdad o reto? Depende, si los datos son analizados desde el poder, reto. Verdad para cada uno de los casi 400 mil familiares y amigos de personas que han fallecido y que creen que la persona que despidieron está entre los números considerados por la cifra oficial y que viven un duelo “extraoficial”. Esto también atenta a la democracia y México no está escuchando la denuncia que literalmente es de vida o muerte.

En medio del proceso electoral, esto es una humedecida para el proyecto de transformación al que ya ni los datos duros parecen importar. O los conservadores han logrado tejer fuera de las fronteras mexicanas e influenciar los datos globales, sobre todo en periodo electoral en semáforo amarillo (CDMX), o los ciudadanos queremos seguir comprando pintura para tapar la humedad.

No es la única humedad. Veintiseis muertes por lo sucedido en la Línea 12 parecen pocos votos y, al mismo tiempo, poco futuro, como lo fue para Brandon, que en paz descanse. Nuestra solidaridad con su madre.

El hecho es que pudo ser cualquiera de los 15 millones 940 mil 452 personas que de acuerdo con metro.cdmx.gob.mx han utilizado esa línea en 2021. Evitemos dramatizar para no ofender a las autoridades: 815 mil 630 personas de afluencia en la estación Olivos. Muchos votos. El miedo anda en Metro, ¿aterrizará en el voto?

Además, esta el factor local que escucha más fuerte el run run de las campañas en lo próximo y menos lo que señala el Presidente. Así lo muestran los datos de encuestas en los que hay diferencias importantes entre la intención de voto por Morena y por los candidatos.

¿Hay humedad en el voto por Morena? Lo sabermos el 6 de junio. Hasta dos #Mañanera hacen paisaje. Usted juzgue y vote.

