Estos grandes hits fueron producidos por un artista electrónico

Muchas veces hemos pensado que los géneros musicales no se mezclan, (gran error del que ya he hablado en otras ocasiones en este mismo espacio), porque cuando lo hacen, resultan cosas increíbles, y además hay una muy buena razón mercadológica para hacerlo.

Los que somos amantes de la música electrónica casi siempre estamos muy bien enterados de los “tracks” que estrenan nuestros DJs y productores favoritos; esos que salen bajo su propio nombre o alguno de sus alias; pero no siempre estamos al tanto de esos tracks que producen para otros artistas, y que nosotros, al no ser seguidores de dichos cantantes o músicos, no prestamos atención.

Y es interesante que vaya hacia los dos lados, porque aquellos que son muy amantes de algún otro género, a menos que la canción tenga el crédito explícito de algún DJ, tampoco están muy interesados en saber quién la produjo.

Existen una cantidad grande de éxitos masivos, especialmente en el pop, que han sido creados por DJs y productores; así que la próxima vez que alguien cercano a ti diga que odia la música electrónica por repetitiva, aquí te dejo algunos ejemplos para que ilustres a esa persona especial.

Porque increíbles éxitos comerciales fuera de la música electrónica han sido creados por DJs.

“Toxic” - Britney Spears

Ganó el Grammy a la mejor grabación Dance en el 2005 y tuvo éxito comercial en todo el mundo, alcanzando los primeros lugares de popularidad.

La verdad es que todos recordamos esta canción, que ha sido una de las más importantes en la carrera de Britney. Lo cierto, es que pocos saben que fue compuesta y producida por Bloodshy & Avant. ¿Te suena el nombre de Christian Karlsson? Claro, es uno de los miembros de Galantis.

El ejemplo de esta canción me parece sumamente interesante, pues desde antes de la era comercial del EDM, los productores electrónicos ya estaban dominando el mundo pop, ya que como esta “colaboración”, hay miles.

“Beauty and A Beat” - Justin Bieber Ft. Nicki Minaj.

Este track originalmente fue producido por el DJ ruso Zedd para formar parte de su álbum “Clarity”, pero decidió no incluirla y darle un arreglo fresco que sonara más al cantante canadiense. El resultado fue esta colaboración con Nicki Minaj para el disco de Bieber, titulado: “Believe”

“Pop” - N´SYNC

Si nos vamos hasta el 2001, tenemos un claro caso de éxito de mano de una de las boy bands más exitosas de todos los tiempos; NSYNC y su sencillo “Pop”.

A pesar de que este track fue compuesto por Justin Timberlake y Wade Robson, la producción estuvo a cargo de BT, uno de los productores dentro del género electrónico, que a pesar de ser subestimado en el medio, es de los más buscados por otros artistas.

Fue el creador de la técnica llamada “Stutter Edit” (que consiste en repetir fragmentos de sonido), que es justo lo que escuchábamos con este track de NSYNC a inicios de los años 2000, y lo que le valió el título de “El Rey del Dirty Pop”.

Gracias a esta técnica es que muchas estrellas del pop se pelean por sus servicios como productor.

“Rude Boy”- Rihanna

Es otra de esas grandes canciones que no todos saben que están producidas por un artista electrónico. Porque en el caso de “We Found Love”, sí encontramos el nombre de Calvin Harris como “artista invitado”, pero en “Rudy Boy” no fue así; el artista encargado de producir esta joya del pop fue Roa Swire, que es tan talentoso y multifacético que literalmente lo vemos por todos lados: en Knife Party y Pendulum.

Swire coescribió y produjo no solamente ésta pista de Rihanna, también “Roc Me Out”.

Como decía, hay miles de ejemplos de cómo artistas electrónicos siempre han estado inmersos en el mundo de otros géneros musicales, porque tiene mucho tiempo que la música se produce digitalmente.

Lo que quiero dar a notar, es que muchas de estas canciones ya empezaban a sonar a electrónica, y fueron labrando el camino para que más adelante, en el 2010, el EDM explotara alrededor del mundo.

La próxima vez que alguien quiera criticar a la música electrónica debería de tener mucho cuidado, pues es muy probable que aquellas canciones que le gustan (porque han sido un hit mundial), hayan sido producidas por un artista electrónico.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

maaz