La 4T y las nuevas matemáticas

Me puse a leer la columna que publica en estas páginas Jorge A. Castañeda, dedicada al plan de Pemex, y tuve una revelación: cuando criticamos a la 4T por sus pobres resultados y sus incompetencias para la planeación, lo hacemos porque, con una ceguera burguesa imperdonable, con una lógica fifí, de sepulcro blanqueado, que es la que en primera instancia provocó que el obradorismo ganara abrumadoramente las elecciones; con esa lógica, ya les digo, nos negamos a entender que las matemáticas ya cambiaron.

Que siguen principios diferentes, en lo que yo llamaría “matemáticas por decreto”. Que México trajo al mundo un nuevo Pitágoras. Vamos con el ejemplo de la columna de Jorge, que podríamos escenificar en una sesión de trabajo, hipotética pero probable, como la siguiente:

—¿Leyeron el plan de negocios de Pemex? ¿En cuánto tiempo creen que esté rescatada la empresa?

—Es que hay un problema, Presidente…

—¿Cuál?

—No cuadra el cálculo. Estamos produciendo 1.6 millones de barriles, y tendríamos que producir como dos millones.

—Todo fuera como eso. Octavio: bórrale. Pon: “Producción estimada: 1.9 a 2.2 millones de barriles”. Y ¡bum!: arreglado. Gobernar es muy fácil.

Usé el ejemplo de Pemex, pero hay muchos más. Las vacunas, por ejemplo.

“¿Cómo que no hay suficientes? A ver, súbele a las Espuni. Ponle… 24 millones. ¡Tú échale! ¡Sí, hombre! Yo hablo con Putin… No, cómo vamos a comprar de Moderna. Están carísimas. Mejor súbele unos… 35 millones a la otra gringa, ¿cómo se llama? Ándale, Fáiser. Tú ponle y vamos viendo. Mientras, que Hugo vaya averiguando si ya están produciendo algo en Venezuela”.

Y así se da el milagro: vamos a tener 80 millones de personas inmunizadas en mayo, cuando orita, en pleno abril, apenas pasamos de siete. Lo mismo con las muertes por COVID. ¿Qué no son 200 mil, lo que ya es una tragedia, sino 300 y pico mil?

“Quítale lo de las… ¿Cómo se llaman? Muertes… ¡Ándale, atípicas! Quítale eso. Yo mañana digo que el PRIAN nos dejó un problema irreparable en el sistema de salud”.

Y así podemos seguirnos: no ha aumentado la violencia en las casas porque con el fin del neoliberalismo se dispara el índice de amor familiar; el PIB va a irse como a un 35 por ciento porque estoy muy optimista; no hay desabasto de medicamentos porque no somos iguales…

En todos los ámbitos, sí, impera una nueva matemática. Bueno, casi. Hay un terreno en que el gobierno obradorista sigue fiel a las matemáticas neoliberales: el electoral. Ahí, los números dicen que Morena y anexas van a ganar en junio. ¿Saben qué significa eso, en la óptica presidencial? Que las nuevas matemáticas, las matemáticas por decreto, funcionan, porque lo demás, francamente, da lo mismo. ¿O qué pensaban? ¿Que esto se trataba de arreglar el mundo real? ¡Mis vidas! Para que no anden decidiendo el voto por decreto.

Por JULIO PATÁN

JULIOPATAN0909@GMAIL.COM

@JULIOPATAN09

maaz