Encono: Alargan agonía de Félix; van por Lorenzo

En un ambiente de encono, entre la autoridad electoral y el primer mandatario de la nación, así como serios problemas para candidatas y candidatos, concluye la primera semana de campañas rumbo a las elecciones del 6 de junio. El tema que dominó la agenda pública fue sin duda la embestida del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra al INE, por la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán.

No obstante, hoy se estaría escribiendo un nuevo capítulo con la sesión del Tribunal Electoral, en la que desahogarán ambos casos, aunque desde ayer por la tarde empezaron a circular documentos que perfilaban la resolución. Por lo que hace a Guerrero, darían la razón al INE en el sentido de que, como precandidato, Salgado no presentó informe de fiscalización, pero le pide que vuelva a calificar la falta e imponga otra sanción. De acuerdo con un alto funcionario del TEPJF, “lo que haría el Tribunal es decirle al INE que le establezca otra sanción, pero no la pérdida del registro”.

En cuanto a Michoacán, la Sala Superior revocaría la decisión del INE y ordenaría devolverle la candidatura al morenista Raúl Morón, con un argumento diferente al del tema Guerrero, porque no le dieron derecho de audiencia para que se defendiera. En este sentido, me adelantaron que si la votación de ambos casos se da sobre criterios estrictamente jurídicos se quedaría tal cual. Pero si se van por lo político, puede pasar cualquier cosa.

Por esa razón, el documento con el proyecto de dictamen del magistrado Reyes Rodríguez, generó serias dudas y preocupación entre consejeros del INE, más cuando vienen de una escalada de descalificaciones, encabezada por el jefe del Ejecutivo Federal. Pero la cosa no para ahí. Un influyente diputado de Morena me confió anoche que iniciaron en San Lázaro los trámites para llevar a juicio político al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

La próxima semana convocarán a la subcomisión de Examen Previo, presidida por el diputado morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé. Y mientras tanto juntan votos con sus aliados, como el PT, para que el asunto transite sin obstáculos en el Senado. Todo esto nos hace suponer que el fin de semana arreciarán los ataques entre las partes en conflicto, lo que en nada abona a las campañas. Y si así es el comienzo, falta ver cómo viene el desarrollo y el desenlace de esta justa electoral.

Y a propósito de candidatos en conflicto, la Fiscalía de Combate a la Corrupción en Quintana Roo, investiga a Mara Lezama, alcaldesa de Cancún, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y así busca la reelección en el cargo.

Tal y como lo adelantamos, hoy arrancan formalmente campaña los nueve alcaldes de la CDMX que buscan la reelección.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “No existe la guerra inevitable. Si llega, es por fallo del hombre.”

