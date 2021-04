Tribunal Electoral faccioso

1. No debería haber ninguna sorpresa en la determinación del TEPJF al confirmarse el retiro de las candidaturas a Félix Salgado Macedonio en Guerrero, y Raúl Morón en Michoacán. Sin embargo la decisión, aunque esperada, cayó de peso.



2. No es la primera vez, ni será la última, en que ese órgano jurisdiccional cometa atropellos. Baste recordar que validó la elección de 2006, con un monstruoso fraude que impuso en la presidencia a Calderón y que, en 2012, nos repitió la amarga medicina validando la elección de Enrique Peña Nieto.



3. Recientemente, yo alerté al movimiento, que al tolerar el que se violara el fuero constitucional que me protege, -permitiendo al INE que me sancionará con una falsa falta- sentábamos un grave precedente y que después del atropello en mi contra, vendrían muchos más al movimiento. Lamentablemente el tiempo me ha dado la razón.



4. El INE, ya no sólo se esfuerza por censurar al compañero presidente López Obrador, sino amenaza con arrestarlo 36 horas. Se les olvida el pequeño detalle de que tiene fuero constitucional.



5. Los magistrados del TEPJF son muy puntillosos al plantear que la cantidad no reportada no es sustancial, sino la violación al no informar gastos de campaña. No son igual de puntillosos al violar la Constitución ganando 300,000 pesos mensuales, casi tres veces lo que el compañero presidente.



6. Para decirlo claro, el INE y el TEPJF le hacen la tarea sucia a la derecha, pretendiendo que ganen en la mesa lo que no pueden obtener con el apoyo ciudadano.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

FEDERAL DEL PT

@FERNANDEZNORONA

PAL



7. Grave precedente sientan, pues ya la derecha se desgañita pidiendo la anulación de una elección que saben perderán de manera contundente.



8. Estamos entrando en un peligrosísimo callejón, en que pretenden usar perversamente estas instituciones para dejar al país sin Cámara de Diputados, y después acusar a nuestro gobierno de dictatorial.



9. No se cansan de endilgarle el San Benito de dictador al compañero presidente, y pretenden hacerlo, descarrilando ellos mismos el proceso electoral, lo cual es el colmo de la perversidad y del cinismo, pues son ellos quienes buscan anular la elección y después acusar a nuestro gobierno de la ausencia de una parte del Poder Legislativo.



10. ¿Qué debe de hacer el movimiento? Convocar a una masiva participación en las urnas el próximo 6 de junio y, convocar a una masiva concentración en el Zócalo una semana después de las elecciones. Eso es lo que considero que debemos hacer.

Es obvio que requerimos realizar una profunda reforma al sistema electoral mexicano, pero para ello, debemos sortear las provocaciones institucionales que la derecha ha venido sembrando.