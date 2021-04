EL BUENO

La actriz Hilary Duff revivió el furor por la serie de los 2000 How I Met Your Mother, pues será protagonista de un spin off, ahora titulado How I Met Your Father, con 10 capítulos a través de la plataforma Hulu.

EL MALO

El productor de Hollywood y Broadway, Scott Rudin, decidió retirarse después de que salieran a la luz diversas acusaciones de abuso y violencia laboral por parte de varios de sus trabajadores en la industria.

EL FEO

La agencia tributaria española, ratificó que la cantante Shakira defraudó al fisco entre 2012 y 2014, con 14.5 millones de euros, la cantante colombiana argumenta que no vivió lo suficiente en España, como para deber esa cantidad.

maaz