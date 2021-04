Ustedes los pobres

La nota la dio el florido Florentino al anunciar su Superliga de Europa con sus súper equipos y su voracidad por extraer dinero de cualquier sitio, a costa de lo que sea y por encima de cualquier atisbo de ética o moral.

Quienes llegamos a pensar que los presidentes de equipos como el Real Madrid pintaban al tipo, al caballero elegante, incapaz de corromperse, estábamos muy equivocados. Al anunciar su Superliga europea, los dueños de los cuadros más poderosos del planeta mandan un mensaje de soberbia sin igual.

Ya no tienen pares. Son ellos contra ellos. No más cenicientas como el Leicester o animadores de otra época como el Ajax, el Valencia o el Benfica.

El futbol se puso demasiado serio una vez más y de golpe y porrazo expulsó a los plebeyos de su club. ¿Qué, se está muriendo nuestro deporte favorito? ¿Los niños no entrarán más a casa con los pantalones rotos de tanto barrerse en el asfalto? ¿La mugre no seguirá convertida en costra y ceñida a nuestra piel como muestra fidedigna de épicas batallas callejeras? Al futbol lo están matando la ambición y el poder.

Luego, la afrenta. ¿Desde cuándo equipos como Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Juventus, etc., están por encima de las normativas de los entes que los rigen? En este caso, por encima de la UEFA y de la FIFA, que es un florero —diría alguno—. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ya anunció que la Superliga va (entre semana, claro, para no molestar a las ligas), y no sólo eso, también afirmó que la UEFA no podrá expulsar a los equipos de la liga galáctica, de la Champions.

El colmo de la arrogancia. Como buen político, el máximo dirigente del club merengue explicó en ese programa tanto ecléctico como “cutre”, llamado El Chiringuito, que la decisión de formar esta liga de ultra millonarios obedece a la necesidad de recuperar lo perdido durante la pandemia y con miras, claro, a ayudar a la reconstrucción financiera del futbol en general. ¡Ah caray! Ese discurso populista y chafa lo escucho diario, pero en otro lado.

En los días por venir sabremos bien a bien cómo quedará debidamente constituida la Superliga de Europa. Por el momento sabemos que hay 12 socios fundadores y que se agregarán otros ocho (hay que darle chance a la perrada pa’ que no ande tan alborotada) para conformar oficialmente dos grupos de 10.

A través de un vocero, la UEFA ha amagado con la expulsión inmediata del Madrid, el Chelsea y el Manchester City de la actual Champions, aunque del plato a la boca se cae la sopa. También se han anunciado otras medidas en el papel “ejemplares” para los modestos rebeldes, como la no participación de sus jugadores con sus selecciones nacionales.

Vaya usted a saber, pero lo cierto es que la presión gubernamental, la de UEFA y FIFA hizo recular ya a los clubes ingleses. Y yo que pensé que no había espacio más ruin para la falta de valores e integridad que la política. “Sorpresas te da la vida”, diría el inmortal Rubén Blades.

POR JORGE MURRIETA

@JORATLA

