La semana de Ricardo Monreal

“El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla”.

Enrique Tierno Galván, político e intelectual español.

Según Bobbio el funcionamiento del operador político se inscribe en el conjunto de interacciones en las cuales se inscribe la eficacia de un actor que cumple sus cometidos sin faltar a sus compromisos con la población y tratando de reforzar las instituciones que hagan viable el funcionamiento de organizaciones que fortalezcan los comportamientos, normas, principios, ideales de las organizaciones surgidas en la evolución de las sociedades.

La semana que termina fue sin duda un periodo de plena consolidación del doctor Ricardo Monreal como un operador POLÍTICO PROFESIONAL. Es decir, poseedor de una eficiencia que trata de conservar los espacios para la discusión en la medida en que sus interlocutores de cualquier nivel están en tesitura de hacerlos efectivos.

El llamado “albazo” que prorrogaría la permanencia del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Corte hasta el año 2024, fue una demostración de habilidad política de Monreal para lograr su objetivo ante el descuido de los senadores que, hasta después de que votaron a favor el mencionado transitorio, pusieron el grito en el cielo porque sintieron que con su desparpajo quedaron ante la opinión pública como políticos “chamaqueados”.

Antes de poner en suerte la prolongación del mandato en la Corte del ministro Zaldívar, Monreal había sacado adelante la ley que controlará el uso de aparatos celulares, que en México son más de 120 millones, para evitar que sigan siendo instrumentos de extorsión y otro tipo de delitos.

También hubo protestas por el tema.

La inconformidad se basó en el supuesto de que con ese padrón de usuarios de celulares el gobierno nos podría “controlar o espiar”.

La verdad es que los datos biométricos de la mayoría de los ciudadanos ya los hemos proporcionado lo mismo a instituciones bancarias que a tiendas departamentales que venden a crédito, etc.

Monreal y sus operadores de primera línea como el hidalguense Julio Menchaca, sacaron adelante el proyecto de la nueva ley de hidrocarburos.

Si ese proyecto corre la misma suerte que el relativo a la industria eléctrica, ya es asunto del proceso legal que inicien los privados que se sientan afectados por la nueva disposición.

Monreal Ávila demostró su oficio político durante todos los eventos que fueron celebrados en el senado.

Lo más mediático, sin duda, fue el tema de la prórroga del mandato del ministro Zaldívar.

La verdad es que el proyecto tiene claroscuros, pero habrá que esperar a que se decante como un instrumento anticorrupción, porque como se publicó en El Heraldo de México, al día siguiente de la aprobación del proyecto, que cabeceó su edición impresa de la siguiente manera:

#Histórica. Reforma Fortalece al Poder Judicial. Y el soporte decía: La impartición de la Justicia debe estar libre de corrupción, dice Monreal, amplían dos años el periodo del ministro Zaldívar.

Sin duda, fue una semana completa para el líder de la bancada de MORENA en el senado.

Foto: Cuartoscuro.

AMLO y Carlos Salazar: poder público, poder privado

En el inicio del gobierno de la 4T se advertía que el presidente López Obrador tenía en su diseño de acercamiento y coordinación con la iniciativa privada, una estrategia de terciopelo.

Estaban de por medio la firma del T-MEC y el proyecto de lograr un crecimiento económico mayor al 4 por ciento.

Pero decisiones de la 4T en temas como el outsourcing y otros que afectaban la inversión privada, tensaron las relaciones entre AMLO y, específicamente, Carlos Salazar.

Después llegó la pandemia y la necesidad de recuperación económica del país se ha convertido, junto con la salud, en una de las principales prioridades de la 4T.

A Carlos Salazar siempre lo trató de excluir un paisano suyo, Alfonso Romo, que siempre le ofertó a AMLO un acercamiento con los factores del capital que jamás logró.

AMLO sostuvo en ese tiempo una serie de encuentros y desencuentros con el regiomontano Carlos Salazar, por diferencias de la cúpula privada con algunas de las propuestas del tabasqueño en materia fiscal y de regulaciones en aspectos estratégicos del desarrollo.

Se llegó a especular en los momentos más álgidos de la relación del Consejo Coordinador Empresarial con el primer mandatario, que “se habrían cerrado las puestas de Palacio Nacional para Carlos Salazar”.

Los operadores políticos de AMLO en su relación con el sector privado fueron disminuyendo la tensión entre los sectores público y privado.

Salió como jefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo Garza y arribó a la Secretaría de Economía Tatiana Clouthier. Esas al parecer fueron señales de que AMLO volvía a tender el puente entre los principales actores económicos del país y su gobierno.

Carlos Salazar fue siempre el interlocutor por excelencia en esa difícil relación.

Y sensibles al trabajo y la firmeza de Salazar Lomelín, las cúpulas empresariales decidieron que el regiomontano siguiera un año más, un año que será por demás clave para lograr la recuperación económica del país.

Los diferentes medios especializados en economía y finanzas le dieron una lectura positiva a la reelección de Carlos Salazar al frente del CCE.

“Los integrantes del CCE reconocieron el liderazgo y compromiso de Carlos Salazar. Además destacaron que el sector empresarial juega un papel crucial en la discusión pública actual, específicamente para apoyar la reactivación económica, afrontar la crisis del COVID-19 y fomentar el desarrollo del país.

Es importante señalar que este nombramiento se determinó bajo el mecanismo de reelección automática.”

El objetivo del CCE es coordinar las políticas y acciones de los organismos empresariales, mediante una estrategia para lograr soluciones pacíficas a las inevitables controversias que se dan entre los sectores público y privado.

En esa tarea Salazar cuenta con el apoyo de un experimentado político como es Javier Treviño.

Su objetivo primordial es elevar la competitividad y el crecimiento económico del país, intentando fomentar la distribución correcta de la riqueza.

Carlos Salazar es un empresario nacido en Monterrey, Nuevo León.

Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con estudios de postgrado en Desarrollo Económico en Italia y de Administración de Empresas en México.

Es reconocido por su carácter firme a la hora de negociar, pero también es poseedor de una flexibilidad que le permite regularmente llegar a los acuerdos que requiere esta difícil relación.

Foto: Cuartoscuro.

Morena con Mario Delgado rumbo al precipicio

La pésima gestión de Mario Delgado como líder nacional del partido en el poder, ya está pasando factura con la oleada de cancelaciones de registros de candidaturas en varias entidades del país, porque no todo es Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, en otros estados, ya le están cancelando las candidaturas.

El jueves pasado, también bajaron a Xavier Nava Palacios como candidato a la alcaldía de la capital de San Luis Potosí, y dicen que lo mismo podría ocurrir con su candidata a la gubernatura Mónica Rangel, ya que no entregó sus informes de fiscalización ante el INE, ya que, según la treta de Delgado, en Morena no existían los precandidatos, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya dictaminó que no es así.

Pero no es su único problema, su candidata al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Álvarez cayó al precipicio después de que se confirmará que mintió al afirmar que no sabía que era NXIVM y su dirigente, quien resultó ser el líder de una secta que esclavizaba mujeres.

Mario Delgado se ha concentrado en su defensa a Salgado Macedonio, descuidando la totalidad de las otras campañas y todo por la falta de previsión de entregar reportes de precampaña, su enorme falta de administración.

Sin embargo, ante la falta de dignidad de no querer aceptar los errores, Morena comete un gran error al mandar un ejemplo de falta de acatamiento a las reglas y leyes establecidas, disfrazándolo de resistencia civil pacífica.

No cabe duda de que el más afectado con un posible voto de castigo, será el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que necesita una mayoría calificada en la Cámara de Diputados para avanzar con sus reformas y concretar su proyecto de gobierno.

Foto: Cuartoscuro.

Miscelánea:

1.- El candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, reveló un video donde el aspirante de MC, Samuel García, asiste cuando era niño a una fiesta en compañía de sus padres en la que estaban el June y uno de los Beltrán Leyva. ¡Sopas!

2.- Luego de que personajes de Morena, tales como Oscar Castrejón y Román Alcantar, empezaran a difundir la versión de un tercer procedimiento en contra de Maru Campos, el abogado que encabeza el equipo de defensa, Francisco Molina Ruiz, dio a conocer que no han sido notificados de ninguna nueva carpeta de investigación. ¿Será que el taimado de Javier Corral haya logrado pactar con los morenistas para afectar a su “compañera de partido?

3.- Emilio Lozoya Austin es el arquetipo de la corrupción. Para su familia, para sus amigos, para su grupo político y para el país. Ese es el concepto que tienen sus más cercanos sobre el exdirector de Pemex, quienes lo conocieron e interactuaron con él desde su adolescencia y hasta los episodios de su proceso judicial, asegura Mario Maldonado, autor libro Emilio Lozoya, El Traidor, que recopila diversos testimonios de personas que lo acompañaron durante su vida y trayectoria política, y que se adentra en los hechos e investigaciones que lo colocan como uno de los principales símbolos de la corrupción.

