Manifestantes lanzan huevos y arman carnita asada afuera de la casa del norteamericano que corrió a trabajador en Mazatlán: VIDEO

Tras la difusión del video sobre un supuesto norteamericano que corrió a un trabajador de la banqueta mientras disfrutaba de su comida, ciudadanos de Mazatlán identificaron la vivienda del hombre de la tercera edad y acudieron a aventarle huevos a su puerta principal.

Además, días anteriores mazatlecos acudieron al mismo domicilio a altas horas de la noche para irrumpir su sueño y encender bocinas con el volumen al máximo y con "arrancones" a bordo de motocicletas, todo en protesta de los comportamientos que el hombre tuvo contra un trabajador, quien buscaba donde sentarse para disfrutar de su descanso, hasta que llegó y lo corrió del sitio.

Jorge, trabajador envuelto en la polémica de Mazatlán

FOTO: FB Mazatlán Interactivo

"Ya cómo me cansan estos hijos que se sienten afectados porque les molesta los prietos, los indios que trabajan por ahí cerca y que se atreven a sentarse", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

Ahora, en el video que circula en redes sociales se pudieron observar decenas de personas, todos con su celular en mano, para presenciar el lanzamiento de una docena de huevos en la puerta principal, mientras escuchaban nuevamente música al máximo volumen y disfrutaban de carnitas asadas afuera de la vivienda del hombre, cuya identidad no ha sido revelada.

FOTO: X

Policía llega a poner el orden por protestas contra norteamericano

Debido al escándalo de los protestantes, Policía Municipal de Mazatlán acudió a la vivienda, situada en la Avenida Cruz Lizarraga, para establecer el orden y retirar a las decenas de personas que se encontraban en protesta contra el hombre de barba blanca.

Incluso, hubieron protestantes que cargaron con la bandera mexicana mientras entonaban la letra de artistas mexicanos, en protesta sobre la continua gentrificación que ha causado la abundante presencia de turistas en sitios concurridos de Sinaloa.

También, en modo de de protesta, un joven se acercó a la puerta principal y colocó un chaleco naranja de obrero, lo que generó una serie de aplausos y vítores de los manifestantes.

FOTO: Sinaloa en Línea

Por su parte, el secretario de seguridad pública, Jaime Otoniel Barron, acudió al domicilio y aseguró que no hay detenidos al momento, únicamente llamadas de atención. "No vamos a tolerar las faltas a la ley y mucho menos daños a la propiedad, están afectando a terceros con la aglomeración del tráfico", mencionó. Elementos de seguridad resguardaron la zona

FOTO: Hey Mazatlán Facebook

Esta no es la primera vez que Mazatlán atraviesa un evento conflictivo con sus propios turistas. El año pasado, extranjeros exigían a los hoteleros de la zona que prohibieran la música regional en las playas, debido a que no era de su agrado y causaba "mucho ruido". Esta petición generó una amplia indignación en la comunidad mexicana, al argumentar que los extranjeros no tenían palabra en la música y las costumbres profundamente arraigadas de Mazatlán.

Trabajadores mexicanos fueron a darle infierno al extranjero que hace unos días corrió de la banqueta a un albañil que comía durante su descanso en una banqueta de #Mazatlán pic.twitter.com/VAcNMBf8Uu — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) April 24, 2025

edg