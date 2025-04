Dulce María divide opiniones por decirle a su hija que no agarre sus cosas, "porque son mías"

La cantante de RBD, Dulce María, dividió opiniones entre sus seguidores por decirle a su hija, María Paula, que no agarrara sus cosas, en específico unas figuras de la cantante de "Sálvame", quien realizaba un live para sus fanáticos, a través de sus redes sociales.

María Paula, de 4 años, le pidió a su madre unas figuras de bailarinas que Dulce María tiene en unas repisas, justo en el lugar en donde la actriz y cantante realizaba el video. Ante la petición, la famosa le dice a su casa que no se las prestaba "porque son mías" y dio una breve explicación para sus seguidores.

La cantante de RBD es mamá de una niña de 4 años

Ante la negativa, muchos reprobaron la negativa de Dulce María, debido a que su hija es una niña pequeña y le llaman la atención las figuras. "Que grosera es Dulce María es una niña. No Importa que sea una muñeca solo quería jugar que horror", "pues cómprale unas no seas coda", "ok, ¿pero entonces que le está enseñando ahí, no prestar lo que es de uno?", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros fans aplaudieron que la actriz de "Clase 406" ponga límites a su hija y le enseñe el significado del "no". "Qué bonito poner límites y que bonito que la niña digiere bien el 'NO' sin insistir más ni hacer berrinche", "imagínense lo educada que tiene que estar esa niña para saber y en entender un no a esa corta edad", "tienen que aprender a no tocar lo que no les corresponde y eso no es ser grosera".

María Paula es la única hija de Dulce María de RBD

Dulce María y su esposo, Paco Álvarez son padres de María Paula, a quien apenas en noviembre del 2024 le celebraron su cumpleaños número cuatro con una fiesta infantil, en la que la pequeña eligió temática de Minnie Mouse. Hasta la fecha, la cantante no ha revelado si tendrá más hijos.

En el 2023, RBD sorprendió a todos su fans al realizar una gira de regreso a los escenarios para celebrar su 20 aniversario, misma que culminaron en el Estadio Azteca, pero ofrecieron una veintena de conciertos en Estados Unidos y Brasil, en donde abarrotaron foros y auditorios.