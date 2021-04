El candidato Walton

El INE resolvió un acuerdo para dar cumplimiento a un mandato de la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribunal Electoral), respecto de la sanción impuesta a Morena y a sus precandidatos a la gubernatura de Guerrero, no sólo a Félix Salgado.

Por lo que hace a la sanción económica impuesta a MORENA, el Tribunal Electoral confirmó la resolución del INE y con relación a la sanción impuesta a los precandidatos, mandató al INE que “califique nuevamente la falta cometida por los precandidatos investigados y realice la individualización correspondiente, a efecto de que determine cuál es la sanción que resulta adecuada para inhibir este tipo de conductas, en el entendido de que si lo considera -la pérdida o cancelación del registro- sigue siendo una sanción disponible para la autoridad administrativa electoral”.

De modo que, contrario a lo que establece el artículo 229, tercer párrafo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (“si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato”), el Tribunal Electoral concluyó que sí es posible aplicar otra sanción, distinta a la cancelación de la candidatura, para lo cual, el INE tenía que individualizar y especificar los motivos de la sanción que aplicaría para cada precandidato.

Así, a diferencia de su primer acuerdo del 25 de marzo, en el que sancionó por igual a todos los precandidatos de Morena a la gubernatura de Guerrero (la cancelación del registro, o en su caso, del derecho de ser registrados), el INE individualizó las sanciones: a Félix Salgado se le sanciona con la cancelación del registro; a Pablo Amilcar y Adela Román, se les sanciona con la pérdida del derecho a ser registrados; y a Luis Walton se le sanciona con una multa económica. Finalmente, le da a Morena un plazo de 48 horas para sustituir la candidatura para la gubernatura de Guerrero.

¿Por qué a Luis Walton se le impone una sanción económica y no la pérdida del derecho a ser registrado, como a Pablo Amilcar y Adela Román? Porque si bien Walton, como el resto de los precandidatos, no presentó su informe de gasto de precampaña en tiempo y forma, sí lo hizo con posterioridad y “no presentó un informe en ceros”, como fue el caso de los otros precandidatos; de modo que, a decir del INE, “por lo menos tuvo la intención de transparentar los recursos utilizados” Como en las historietas de Mafalda a Félix Salgado le tocó doble sopa por andar rezongando y amenazando al árbitro.

Como puede observarse, la resolución del INE no deja margen de actuación a MORENA respecto de la determinación de quién será su candidato. Una vez que ésta sea notificada al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, esta autoridad electoral local deberá de inmediato informar al partido que comienza a correr su plazo de 48 horas para la sustitución de su candidato. ¿Y quién puede ser el candidato que registre MORENA? No tiene alternativa, sólo puede registrar al único precandidato que no fue sancionado con la pérdida del derecho a ser registrado, Luis Walton. No pueden sacarse ningún otro nombre de la chistera y quizá el registro se lleve antes que las impugnaciones ante la Sala Superior.

Ahora bien, ¿puede Morena, o los precandidatos afectados, impugnar la resolución del INE? Por supuesto, pero ello no es óbice para que MORENA cumpla con la sustitución de su candidato en 48 horas. De no hacerlo, sencillamente perderá su derecho constitucional de contar un candidato a la gubernatura,

En suma, le guste o no a la dirigencia de MORENA, este partido deberá registrar a Luis Walton como su candidato a la gubernatura de Guerrero o quedarse sin candidato. Si MORENA impugna la resolución del INE (además de que es muy probable que Félix Salgado, en lo individual, sí impugne), y el Tribunal Electoral le concediera la razón, y le devolviera la candidatura a Félix Salgado, Luis Walton vería vulnerado su derecho a ser votado, pero ya no habría instancia para impugnar la decisión de la Sala Superior del Tribunal, PERO con base en lo resuelto con criterios INDIVIDUALIZADOS POR EL INE, el propio Walton una vez ya registrado podría acudir a la Sala Superior como tercero interesado a defenderse de la impugnación de Salgado y quizá la de MORENA.

El dilema para MORENA no es menor, el desacato a la López los puede dejar sin candidatura por otro plazo vencido, lección suponemos ya aprendieron, y en otra joya de bipolaridad política podrían registrar a Luis Walton y a la vez acompañar a Félix Salgado en la impugnación contra ese registro a través de combatir el acuerdo del INE.

Como en el dominó, el INE cerró el juego y dejo a MORENA con una única ficha por jugar, la de Walton, ¡habemus Toro capado!

POR FEDERICO DÖRING

DIPUTADO LOCAL DEL PAN

@FDORINGCASAR

dza