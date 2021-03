Con las manos vacías y con las criptas llenas

El portal @OurWorldinData de la Universidad de Oxford revela con precisión el avance de los países en sus procesos de vacunación contra el COVID-19, y sus datos reflejan que los países con dinero y visión están avanzando en este rubro. Países como Estados Unidos con 107.6 millones de Vacunas aplicadas las apartaron desde mayo y Alemania, Francia, Israel y España desde junio cuando aquí López Gatell discutía la orografía de la Cordillera Epidemiológica de su Pico alcanzado y convertido en meseta y por eso vivimos una tanda de Vacunas que tan sólo ha sido de 4.40 millones.

En términos de porcentaje de población totalmente vacunada llevamos el tímido 0.5% de avance, mientras que Israel lleva el 48.6%, Serbia el 11.5%, Chile el 9.3% y Turquía el 3.7%, por haber minimizado la Pandemia y NO haber destinado recursos públicos a tiempo para apartar las Vacunas cometiendo un craso error. La apuesta fallida del Gobierno de la República fue el mecanismo COVAX de Naciones Unidas, pero al ser un país de economía mediana y no de extrema pobreza por el tamaño de nuestra economía, que no por la distribución de su riqueza, no tendremos acceso ni pleno ni totalmente gratuito a las Vacunas, y ese error lo trata de ocultar el Presidente con sus reclamos a dicho organismo en contra de la acaparamiento de Vacunas.

Como Diputado por Miguel Hidalgo y vecino de la demarcación, celebro que esta semana se estén llevando a cabo las Jornadas de Vacunación en nuestra Alcaldía, no obstante resulta pertinente un análisis del manejo sanitario y político-electoral de la Pandemia en CDMX. Los criterios sin duda NO son epidemiológicos, sino de suficiencia de abasto y rentabilidad electoral.

Miguel Hidalgo con datos de Boris Osman en el portal Public Tableau, es la tercera con menos casos por cada 100,00 habitantes con 4,977, sólo le supera a Iztapalapa con 4,755 y a Benito Juárez con 4,402 casos. Además existen 6 demarcaciones con mayor mortalidad que Miguel Hidalgo que tiene 84 muertes por cada 100 mil habitantes, y todas con peores indicadores socioeconómicos, como son: Iztapalapa con 103, Álvaro Obregón con 115, Coyoacán con 135, Venustiano Carranza con 114, Cuauhtémoc con 115 y GAM con 113, de tal suerte que sin duda NO se trata de una prioridad epidemiológica.

Las 2 Alcaldías con mayor mortalidad Iztacalco con 157 y Azcapotzalco con 192 la más alta de todas y que también recibió Vacunas esta semana, ya han sido seleccionadas pero por un criterio demográfico con la falta de Vacunas pues Iztacalco tiene apenas 404,695 habitantes y Azcapotzalco 432,205 según el Censo 2020

De las 8 Alcaldías seleccionadas por López Gatell y Sheinbaum, TODAS excepto Xochimilco son de las 7 menos pobladas de la Ciudad, lo cual confirma que la escasez de vacunas las ha priorizado por esa razón y no por ser estratégicas en términos epidemiológicos. Las 8 ya seleccionadas según el Censo 2020 suman en total 2,703,854 habitantes, mientras que las 8 restantes suman 6,506,090!!

El ritmo de Vacunación del gobierno federal es patético, parece que estamos jugando al gallo-gallina de la primaria, por eso es necesario detener la manipulación electoral de la Vacuna a través de los Siervos de la Nación y la COFEPRIS. Los primeros como mapaches territoriales de Palacio Nacional y MORENA lejos del radar del INE y difíciles de fiscalizar en tiempo real, y más en Pandemia.

La única buena señal es la aprobación del Remdesivir, que sí se lo aplicaron al Presidente y a López Gatell pero NO lo querían aprobar al sector privado para seguir generando dependencia política de la Vacuna y su monopolio, pues tampoco a pesar del acuerdo publicado el 25 de enero en el Diario Oficial, han aprobado a particulares la importación de Vacunas ya aprobadas por COFEPRIS para acelerar el proceso.

El anuncio de ahora incorporar a Venustiano Carranza tras la adhesión de Julio Cesar Moreno a MORENA, recae sobre la 6a Alcaldía con más decesos con 114 por cada 100 mil habitantes y la 8ª con más incidencia con 5,958 muy por debajo de Álvaro Obregón con 9,247 pero siendo la 3a demarcación más poblada de la ciudad.

FEDERICO DÖRING

DIPUTADO LOCAL DEL PAN

@FDORINGCASAR

