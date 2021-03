Salgado no es el único

Varias señales claras indican que, a menos que ocurra algo más de última hora o que el aún aspirante pierda la encuesta y ceda su lugar, Félix Salgado Macedonio será el candidato ungido para ganar la gubernatura de Guerrero. El aspirante reapareció públicamente en una fotografía tomada en Acapulco al lado de dirigentes de Morena. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, avaló su candidatura, aun cuando el partido ordenó reponer el proceso de selección. Estas decisiones son una reafirmación de la laxa política de combate frontal a la violencia en contra de las mujeres.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un año (enero 2020 - enero 2021), en Guerrero se registraron 201 casos de violación, 337 casos de abuso sexual y 4 denuncias por aborto. El miedo no anda en burro y lo saben, pues por primera vez se ordenó envallar el Palacio Nacional para protegerlo de posibles actos vandálicos durante las protestas esperadas para el lunes.

Pero lo más significativo del asunto, es que sea el presidente supuestamente más feminista de la historia, el que encabeza la defensa del candidato. El jueves calificó como sin ética a varios periódicos internacionales por ventilar en sus páginas el apoyo incondicional al senador con licencia, por encima de las demandas feministas.

Es posible que el presidente haya puesto sobre la balanza lo que le han dicho las encuestas. Al igual que una gran mayoría que respalda el resguardo de edificios y monumentos históricos para evitar que sean pintados, muchos en Guerrero apoyan a Morena, sin importar que Félix Salgado sea el candidato o no. Cualquier aspirante tiene posibilidades de ganar con cómoda ventaja. Esto había sido analizado con cuidado a principios de semana, cuando ante la avalancha de morenistas que levantaron la mano luego de ordenarse que se repusiera el proceso, se llegó a considerar como opción a Irma Eréndira Sandoval. Pero luego de la publicación en primera plana en el New York Times y la consecuente reacción en la mañanera, las cosas se mantuvieron en la misma línea.

Salgado Macedonio es el caso más famoso, pero no el único. De acuerdo a la colectiva “Ningún Agresor en el Poder” conformada por más de medio centenar de organizaciones feministas en todo el país, se han registrado como candidatos 55 hombres acusados de agresiones contra mujeres. Se trata de todo tipo de aspirantes. En un estudio que darán a conocer en unos días más, señalan justamente a Guerrero y al Estado de México con los estados con más candidatos agresores registrados. En el radar también se encuentra la Ciudad de México.

Pase algo o no con la candidatura de Félix Salgado Macedonio, la deuda con las mujeres no será saldada. Por ahora, solo el PRD y Movimiento Ciudadano les han retirado el registro a dos aspirantes por denuncias de agresiones. Pero mientras el presidente tenga sus cálculos políticos con buenas cuentas como resultado, no le importará pagar el costo. Y así lo harán también los otros partidos políticos. El costo lo pagarán ellas.

POR CARLOS ZUÑIGA PÉREZ

@CARLOSZUP